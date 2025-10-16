Янтра излиза в исторически мач срещу Локомотив (ГО), ще има и голямо шоу

Още една победа в първенството на Втора лига ще преследва отборът на Янтра тази събота. В мач, който ще остане в историята като първият на осветление на стадион „Христо Ботев“, „ковачите“ ще приемат коравия състав на Локомотив (ГО).

Това е и своеобразна препратка към двубоя между отборите на Габрово и Горна Оряховица от 21 септември 1919 година, който поставя началото на организирания футбол в двата града.



За да продължи успешната си серия в първенството, Янтра ще трябва да промени статистиката от домакинските си двубои срещу „железничарите“. Тя към момента е в полза на Локомотив. И в двата предходни мача във Втора лига, играни на стадион „Христо Ботев“, черно-белите постигнаха победи – 1:3 през сезон 2020/2021 и 0:2 през миналата година.

Като цяло тимът от Горна Оряховица е един от неудобните съперници на Янтра и води с 3:1 победи в изиграните дотук четири двубоя във Втора лига. Във временното класиране двата състава са на близки позиции – трета на Янтра и пета за Локомотив, но са разделени от 8 точки.

„Ковачите“ са без поражение от началото на сезона и в серия от седем поредни победи в първенството. Наложиха се и над състава на „Ком“ във втория предварителен кръг на турнира Купа България. „Локомотив“ отпадна от надпреварата за Купата след поражение в столицата от „Витоша“ (Бистрица) с 1:2 миналата неделя, а в първенството записа равенства с по 1:1 в последните два кръга - при визитата си в Севлиево и в домакинството на „Фратрия“.

Общо в първенството дотук „железничарите“ са с актив от 4 победи, 4 равенства и 3 поражения. В състава на черно-белите са двама футболисти носили екипа на „Янтра“ в предходни сезони – бранителят Михаил Минков и халфът Никола Колев. Емо Луканов няма да може да разчита и в предстоящия двубой на Велислав Василев, който продължава да се възстановява от травма. Асен Георгиев и Велислав Боев, които пропуснаха мача за Купата в Берковица, се завръщат в състава.

За този исторически първи мач на осветление на стадион „Христо Ботев“ Община Габрово и ОФК „Янтра“ са подготвили специално откриване. Непосредствено преди началото на двубоя публиката ще се наслади на светлинно шоу с музика и представление с дронове. Музикални изпълнения ще има на полувремето на срещата.

За габровските любители на футбола ще бъде отворен официалният северен вход на стадион „Христо Ботев“. Горният южен вход, разположен на ул. „Баба Зара“ и ул. „Митко Паузов“, ще бъде отворен САМО за привържениците на „Локомотив“ (ГО).

Тъй като мачът ще приключи след 22:00 ч., съгласно Закона за опазване на обществения ред при спортни мероприятия всички непълнолетни лица под 16 години трябва да бъдат с пълнолетен дееспособен придружител. В случаите на придружаване на малолетно или непълнолетно лице до 16 години съгласието на родителя, настойника, попечителя, другото лице, което полага грижи за детето, и на придружителя се удостоверява с декларация по образец съгласно приложение № 2.

За се избегне струпване и забавяне на входа, от клуба отправят апел към всички, които ще придружават деца под 16 години да подготвят двоите декларации предварително. Образец на декларацията има в ЗООРПСМ и в сайта на БФС.