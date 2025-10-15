Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Янтра (Габрово)
  3. Янтра раздава безплатни билети на учениците за първия мач на осветление в Габрово

Янтра раздава безплатни билети на учениците за първия мач на осветление в Габрово

  • 15 окт 2025 | 09:07
  • 179
  • 0
Янтра раздава безплатни билети на учениците за първия мач на осветление в Габрово

Футболистите и треньорите от представителния отбор на Янтра посетиха габровските училища и раздадоха безплатни билети на учениците за съботния двубой срещу Локомотив (Горна Оряховица), с който официално ще бъде открито новото осветление на стадион "Христо Ботев".

Янтра подготвя уникално шоу за първия мач на осветление в Габрово
Янтра подготвя уникално шоу за първия мач на осветление в Габрово

Непосредствено преди срещата зрителите ще се насладят на представление с дронове и ефектно шоу с музика и светлини. Програма е предвидена и за полувремето на мача, така че събитието не е за изпускане.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Кирил Котев: Треньорът постъпи смело с двама дебютанти в този мач - това е начинът

Кирил Котев: Треньорът постъпи смело с двама дебютанти в този мач - това е начинът

  • 15 окт 2025 | 01:04
  • 3004
  • 6
Ради Кирилов: Може би не сме някаква величина във футбола, но потенциалът ни не е това

Ради Кирилов: Може би не сме някаква величина във футбола, но потенциалът ни не е това

  • 15 окт 2025 | 00:48
  • 2029
  • 2
Де ла Фуенте: Горд съм, че изравних рекорда на Дел Боске

Де ла Фуенте: Горд съм, че изравних рекорда на Дел Боске

  • 15 окт 2025 | 00:18
  • 1878
  • 0
Мартин Георгиев: Искам да благодаря на треньорския щаб за доверието към мен

Мартин Георгиев: Искам да благодаря на треньорския щаб за доверието към мен

  • 15 окт 2025 | 00:11
  • 1722
  • 2
Вальо Михов: Срам ме е да гледам такъв футбол

Вальо Михов: Срам ме е да гледам такъв футбол

  • 15 окт 2025 | 00:08
  • 13981
  • 17
Десподов: Всеки футболист би се обидил от думите, че няма как да се гордеят с нас

Десподов: Всеки футболист би се обидил от думите, че няма как да се гордеят с нас

  • 15 окт 2025 | 00:00
  • 16419
  • 28
Виж всички

Водещи Новини

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

  • 14 окт 2025 | 23:35
  • 164418
  • 492
Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

  • 14 окт 2025 | 20:56
  • 71080
  • 70
Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

  • 14 окт 2025 | 23:58
  • 19353
  • 66
Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

  • 14 окт 2025 | 23:37
  • 29852
  • 4
Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

  • 14 окт 2025 | 23:43
  • 17886
  • 3
Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

  • 14 окт 2025 | 23:14
  • 14746
  • 6