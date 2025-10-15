Янтра раздава безплатни билети на учениците за първия мач на осветление в Габрово

Футболистите и треньорите от представителния отбор на Янтра посетиха габровските училища и раздадоха безплатни билети на учениците за съботния двубой срещу Локомотив (Горна Оряховица), с който официално ще бъде открито новото осветление на стадион "Христо Ботев".

Янтра подготвя уникално шоу за първия мач на осветление в Габрово

Непосредствено преди срещата зрителите ще се насладят на представление с дронове и ефектно шоу с музика и светлини. Програма е предвидена и за полувремето на мача, така че събитието не е за изпускане.