Елиуд Кипчоге потвърди участието си в маратона на Амстердам

Смятаният за най-добър маратонец на всички времена Елиуд Кипчоге от Кения е потвърдил участието си в маратона на Амстердам тази неделя (19 октомври), обявиха организаторите. Това ще бъде юбилейно 50-о издание на маратона, а голямата звезда се очаква да бъде именно Кипчоге, който е двукратен олимпийски шампион и държи второто най-добро време в историята - 2:01.09 часа. 40-годишният Кипчоге ще участва за трети път в Маратона на Амстердам, който спечели през 2021 с рекорд на трасето - 2:02.40 часа.

Звездата при жените ще бъде местната любимка Сифан Хасан от Нидерландия, която е олимпийска шампионка от Париж през 2024 с олимпийски рекорд - 2:22.55 часа. "Да тичам в Амстердам ще бъде нещо специално - това е моят град, моите хора. Искам да споделя този момент с тях", заяви тя. Хасан и фаворитките от Етиопия Дегиту Азимерау и Ашете Бекере ще се опитат да подобрят постижението на друга етиопка - Ялемзерф Йехуалау, от 2024 - 2:16.52 часа.

Снимки: Imago