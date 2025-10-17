Битка за топ 5 между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца)

Популярни
  • 17 окт 2025 | 08:00
  • 253
  • 0
Локомотив (Пловдив) посреща Ботев (Враца) в мач от 12-ия кръг на efbet Лига на стадион "Локомотив" в Пловдив. Двубоят стартира в 20:00 часа, като главен съдия ще бъде Тодор Киров.

Домакините заемат петата позиция в класирането с 20 точки от 11 изиграни мача, като "смърфовете" имат положителна голова разлика с 12 отбелязани и 11 допуснати гола. Пловдивчани имат 6 точки преднина пред своя съперник, който е шести с 14 пункта.

Ботев (Враца) също има добра защита с едва 9 допуснати гола в 11 срещи, но е отбелязал само 10 попадения. Победа за домакините би затвърдила позицията им в топ 5 и би увеличила дистанцията с врачани до 9 точки, докато успех за гостите би ги приближил само на 3 точки от пловдивчани.

В последните пет сблъсъка между двата отбора се наблюдава интересен баланс с две победи за Локомотив, две за Ботев и едно равенство. Последната среща между тях се състоя в средата на май тази година на стадион "Локомотив" в Пловдив, когато гостите от Враца триумфираха с 3:1.

Стадион: "Локомотив", Пловдив
Главен съдия: Тодор Киров
Начало: 20:00 часа

