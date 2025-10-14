Ботев (Враца) с голям удар - взе бивш играч на ЦСКА с 30 мача за националния

Ботев Враца привлече опитния халф Кристиян Малинов, който за последно носеше екипа на Дебрецен в унгарското първенство.

Роден в Петрич, Малинов започва в школата на Беласица, после преминава през Пирин 2001 Благоевград и стига до школата на Литекс, където започва професионалната си кариера. Следват успешни сезони в ЦСКА, белгийските Льовен и Кортейк, както и утвърждаване като един от най-борбените и стабилни халфове в българския футбол. Кристиян е и национален състезател на България, с 30 мача за представителния тим на страната. Той ще носи екип с номер 33 в Ботев.

Ботев Враца приветства с „добре дошъл“ Кристиян Малинов и му пожелава здраве, вдъхновение и много поводи за радост с екипа на клуба!