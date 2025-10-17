Партизан изпрати нова оферта за център от НБА

Новият баскетболен сезон в Европа започна преди малко повече от две седмици, а вече и врабчетата по клоните знаят, че Партизан търси подсилване на позицията център. Дълго време „черно-белите“ проучваха ситуацията на пазара, но сега е крайно време да се действа. Както съобщава добре информираният италиански инсайдер Андреа Калцони, клубът от Хумска е изпратил нова оферта на Чарлз Беси, баскетболист, който е желан от „черно-белите“ от няколко месеца.

Нигерийският център, който е на 24 години, наскоро подписа десетдневен договор с Атланта Хоукс, но както изглежда в момента, когато той изтече, няма да му бъде предложен нов и точно това искат да използват „черно-белите“.

Припомняме, че Партизан се опита да привлече Беси още през лятото, но тогава не се стигна до споразумение. Въпреки това, тъй като става все по-ясно, че нигериецът няма да успее да си осигури договор с някой от отборите на НБА, шансовете на шампиона на Сърбия и АБА лигата да привлекат център, който да допълни отбора на Желко Обрадович, нарастват.

Чарлз Беси е роден в Нигерия през 2000 година, висок е 208 сантиметра и играе на позицията център, като може да се справя и като тежко крило.

Ако не броим Нигерия, Беси никога не е играл извън Съединените американски щати. Кариерата му е преминала по обичайния „американски баскетболен път“: първо гимназия (Тексас и Кентъки), след това колеж (Уестърн Кентъки), драфт (53-ти пик), редуване на НБА и Джи Лига, после пак НБА, пак Джи Лига. Драфтиран е от Филаделфия Севънтисиксърс през 2021 година и в дебютния си сезон в НБА записва 23 участия с мизерна статистика. След това отива да се калява в развойния отбор на Филаделфия, но през 2022 година е „уволнен“. Така пристига при Грег Попович в Сан Антонио.

Въпреки че прекарва три сезона в Спърс, Беси не се наиграва на баскетбол и там. Изиграва общо 90 мача, а статистиката му отново е скромна. Тази година Спърс го освобождават и бързо става ясно, че трудно ще си намери нов ангажимент в НБА. Въпреки това, той получава възможност да играе за Бостън Селтикс в Лятната лига и успява да я използва. Средно записва 15,3 точки, 11 борби и две блокади за 21,3 минути в три изиграни мача, с което привлича вниманието на европейските клубове, които винаги следят с широко отворени очи събитията в Лятната лига.

Снимки: Gettyimages