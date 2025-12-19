Популярни
Цяла дузина мачове в НБА тази нощ

  • 19 дек 2025 | 01:55
  • 400
  • 0
Цяла дузина мачове в НБА тази нощ

Тази нощ ще в НБА ще бъде изключително натоварена откъм мачове. Ще се изиграят цели 12 срещи и ще бъде супер интересно.

Нощта започва с два мача от 02:00 часа. Първият от тях противопоставя предпоследния на Изток Индиана Пейсърс срещу втория Ню Йорк Никс.

По същото време е и още един мач от тази конференция, като Шарлът Хорнетс приема Атланта Хоукс

В 02:30 оставаме на Източното крайбрежие с двубоя между Бруклин Нетс и Маями Хийт.

С половин час по-късно започват четри срещи. Милуоки Бъкс приема Торонто Раптърс.

Тогава започват и мачовете от Западната конференция за нощта, като първият от тях е между Ню Орлиънс Пеликанс и Хюстън Рокетс.

По същото време шампионът Оклахома Сити Тъндър приема Лос Анджелис Клипърс.

Тогава е и срещата между Сан Антонио Спърс и Вашингтон Уизардс.

В 03:30 е насрочен мачът между Далас Маверикс и Детройт Пистънс.

В 04:00 започват нови три двубоя. Гвоздеят на нощта е между Денвър Нъгетс и Орландо Меджик.

Интрига крие и сблъсъкът на Финикс Сънс и Голнъд Стейт Уориърс.

Ще проследим с интерес и срещата на Юта Джаз и Лос Анджелис Лейкърс.

За финал е оставен мач на два от аутсайдерите на Запад - Сакраменто Кингс и Портланд Трейлблейзърс.

