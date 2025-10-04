Видео с Джабари Паркър от мач на Партизан стана хит в мрежата

Отборът на Партизан постигна първата си победа в Евролигата през новия сезон, налагайки се с 80-78 над Олимпия Милано в мач от втория кръг от "турнира на богатите".

В "Белградска Арена" отново бе "горещо", а едно съдийско отсъждане разпали страстите до краен предел. В главната роля бе една от големите звезди на "гробарите" Джабари Паркър, на когото бе отсъдено нарушение без дори да е докоснал играч на противника.

Видео от ситуацията веднага се завъртя в социалните мрежи, като бързо набра и сериозна популярност, а въпросът е "Има ли фаул?".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages