  4. Видео с Джабари Паркър от мач на Партизан стана хит в мрежата

Видео с Джабари Паркър от мач на Партизан стана хит в мрежата

  • 4 окт 2025 | 16:54
Отборът на Партизан постигна първата си победа в Евролигата през новия сезон, налагайки се с 80-78 над Олимпия Милано в мач от втория кръг от "турнира на богатите".

В "Белградска Арена" отново бе "горещо", а едно съдийско отсъждане разпали страстите до краен предел. В главната роля бе една от големите звезди на "гробарите" Джабари Паркър, на когото бе отсъдено нарушение без дори да е докоснал играч на противника.

Видео от ситуацията веднага се завъртя в социалните мрежи, като бързо набра и сериозна популярност, а въпросът е "Има ли фаул?".

