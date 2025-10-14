Добри новини за Партизан преди двойния кръг от Евролигата, Мика Мууринен е готов за игра

Добри новини за Партизан. Въпреки че треньорът на тима Желко Обрадович на последната тренировка на отбора преди пътуването за Испания отбеляза, че Мика Муринен не се чувства добре и е на лекар, младият финландец все пак се възстанови и тръгна с белградчани за сблъсъците първо с Реал Мадрид (сряда), а след това и с Баскония (петък).
Припомняме, че Обрадович обяви, че двойния кръг ще пропуснат Шейк Милтън и Марио Накич. След като пропусна мача от Адриатическата лига срещу Сплит, в отбора се завърна Ваня Маринкович.
Партизан в Евролигата в момента е с резултат 2-1. След първоначалната загуба от Дубай, тимът победи първо Олимпия Милано, а след това и Анадолу Ефес.
Снимки: Imago