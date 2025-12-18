Рилски спортист загуби от Будучност в Адриатическата лига

Рилски спортист загуби с 58:84 (10:19, 19:25, 18:24, 11:16) от Будучност от Черна гора в мач от деветия кръг на Адриатическата лига. Баскетболистките на Маргарита Маринкова допуснаха второ поредно поражение в надпреварата.

Рилски спортист заема на петата позиция с две победи и шест загуби. Следващият мач за състава от Самоков в турнира ще бъде на 21 януари, когато ще гостуват на другия български отбор – Монтана 2003.

В „Арена Самелион“състава на Будучност имаше инициативата през цялата среща. Йована Савкович бе над всички с 19 точки, 5 борби и 6 асистенции. Зорана Радонич добави 18 точки и 7 завършващи подавания. Дилейни Бърн и Кссения Сцепанович отбелязаха по 15.

Радина Илиева записа 13 точки и 6 асистенции за Рилски спортист. Деница Манолова и Ивана Бонева се отчетоха с по 11 пункта.