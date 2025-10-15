Желко Обрадович посочи кое е по-трудно от спечелването на Евролигата

Треньорът на Партизан Желко Обрадович говори в предаването на "Марка" за кариерата си, развитието на клуба и своя поглед върху европейския баскетбол. "Желко Обрадович, една от живите легенди на континенталния баскетбол, даде интервю за Радио MARCA по време на тренировка по стрелба на Партизан, само 24 часа преди мача срещу Реал Мадрид. Сръбският треньор говори за новия формат на Евролигата, проекта на Партизан и най-специалния си спомен – спечелването на Купата на шампионите преди тридесет години с Реал Мадрид", съобщава "Марка" в анонса си.

Дали пристигането на НБА в Европа ще "убие" Евролигата?

Обрадович оцени растежа на това състезание и подчерта високите изисквания, поставени пред всички отбори.

"Това е най-доброто състезание след НБА, хората искат да видят качество на терена и всички отбори го притежават", каза той. Според него разширяването до 20 отбора поддържа привлекателността и тежестта на календар: "Всички искат да са сред осемте най-добри, това е изключително трудно състезание".

Сръбският специалист се спря и на личното предизвикателство, което представлява завръщането му на пейката на Партизан.

"Когато се върнах преди пет години, казах, че трябва да се опитаме да бъдем постоянни участници в Евролигата", сподели Обрадович и изрази задоволство от всичко, което прави клубът: "Всички хора, които работят с мен, всички тук ме правят много щастлив – ръководството, президентът и нашите фенове, които са най-добрите в Европа. Винаги имаме пълна зала, с повече от 20 000 души".

Тридесет години след европейския успех с Реал Мадрид, Обрадович си спомня този момент с усмивка.

"Бях много млад, имам прекрасни спомени. Днес в автобуса се шегувах с моя помощник: "Преди тридесет години, човече…".

Треньорът с исторически брой титли остана спокоен: "Кой знае? С времето всичко може да се постигне, но вървим мач за мач".

На въпрос за бъдещето си и възможността за създаване на европейска конференция под егидата на НБА, той беше категоричен:

"Изобщо не ми харесва, защото тук имаме отлично състезание и трябва да продължим да вярваме в този проект". Обрадович решително защити актуалния модел: "Бъдещето на европейския баскетбол е в Евролигата".

Ясикевичус и новият Реал Мадрид под ръководството на Скариоло

Сръбският треньор коментира и треньорските умения на литовската легенда Шарунас Ясикевичус, когото е тренирал като играч. Ясикевичус изведе миналия сезон Фенербахче до трофея в Евролигата.

"Той ми е приятел и вече показа колко струва като треньор. Години наред беше на Финалната четворка, а това е дори по-трудно от спечелването на Евролигата", сподели легендарният сръбски специалист.

Накрая Обрадович говори за новия проект на Реал Мадрид и значението на стабилността: "Търпението е много важно навсякъде, не само в баскетболните отбори".

Снимки: Imago