  Партизан хвърли на вятъра преднина от 20 точки, но все пак се справи с Олимпия Милано

Партизан хвърли на вятъра преднина от 20 точки, но все пак се справи с Олимпия Милано

  • 3 окт 2025 | 01:17
  • 332
  • 0
• 3 окт 2025 | 01:17

Партизан постигна първа победа от началото на сезона в Евролигата. В среща от втория кръг на турнира белгардчани надвиха у дома с 80:78 Олимпия Милано, като нанесоха на италианския тим първа загуба за сезона.

Тимът на легендарния треньор Желко Обрадович всъщност водеше в резултата през почти целия мач, като дори в началото на третата четвърт разликата достигна 20 точки при 53:33. Гостите обаче не се предадоха и в самия край накараха противника си леко да потрепери за победата, която все пак не се изплъзна на домакините.

Стърлинг Браун вкара 20 точки за партизан, 15 отбеляза Карлик Джоунс, а с по 10 се отчетоха Джабари Паркър и най-полезният играч на финала на ЕвроБаскет 2025 Айзък Бонга.

За Милано Шейвън Шийлдс реализира 21 точки, а по 12 записаха шампионът от миналия сезон в Евролигата с Фенербахче Марко Гудурич (направил и 8 асистенции) и Армони Брукс.

Снимка: euroleaguebasketball.net

