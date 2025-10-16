Дмитро Долгополов: Дори Локо да имаше Майкъл Джордан или Исус Христос, залагам всичко на Нефтохимик

Нефтохимик 2010 (Бургас) излиза срещу Локомотив Авиа (Пловдив) в полуфинален двубой за efbet Суперкупата на България по волейбол в събота (18 октомври) от 19:30 ч.

Дмитро Долгополов: Ще бъде интересен мач с Локомотив Авиа за Суперкупата

Едно от новите попълнения на бургазлии - украинският разпределител Дмитро Долгополов, говори пред BGvolleyball.com - за срещата с бившия си отбор, Матей Казийски, трансфера и още... Ето какво каза той:

"Определено ще бъде много забавно. Огромен респект към Матей за това, че успява да поддържа такова невероятно ниво в продължение на десетилетия. Той е феноменален играч и важна фигура за целия волейболен свят. Но дори и Локо да имаше Майкъл Джордан или Исус Христос в редиците си, залагам всичко, което имам, на моя отбор. Останалото ще разберем в събота."

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

"Правилото е едно и също навсякъде: трябва да се печели", добавя плеймейкърът.

"От Нефтохимик се свързаха с мен малко след края на миналия сезон. Знаех какви цели винаги си поставя този отбор и какви условия предоставя за постигането им. Така че не ми отне много време да се съглася с предложението. А и момчетата са просто страхотни", споделя Долгополов.

"Кеки има много опит и ясна визия за това какво иска от всеки играч и отбора като цяло. Радвам се, че имам възможността да работя с него", разказа още волейболистът.

Дмитро не пропусна да поздрави "лъвовете" за успеха на Мондиалa: "Искам да се възползвам от възможността да поздравя националите на България за невероятното им постижение на Световното първенство. Дори и да ме натъжава малко, тъй като Украйна не използва шанса си, но това вече е история."

"Към всички украинци, бъдете силни и подкрепяйте нашите безстрашни защитници. Очаквам с нетърпение да ви видя на нашите мачове. Слава на Украйна", завърши разпределителят.