Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Дмитро Долгополов: Дори Локо да имаше Майкъл Джордан или Исус Христос, залагам всичко на Нефтохимик

Дмитро Долгополов: Дори Локо да имаше Майкъл Джордан или Исус Христос, залагам всичко на Нефтохимик

  • 16 окт 2025 | 15:20
  • 360
  • 0
Дмитро Долгополов: Дори Локо да имаше Майкъл Джордан или Исус Христос, залагам всичко на Нефтохимик

Нефтохимик 2010 (Бургас) излиза срещу Локомотив Авиа (Пловдив) в полуфинален двубой за efbet Суперкупата на България по волейбол в събота (18 октомври) от 19:30 ч.

Дмитро Долгополов: Ще бъде интересен мач с Локомотив Авиа за Суперкупата
Дмитро Долгополов: Ще бъде интересен мач с Локомотив Авиа за Суперкупата

Едно от новите попълнения на бургазлии - украинският разпределител Дмитро Долгополов, говори пред BGvolleyball.com - за срещата с бившия си отбор, Матей Казийски, трансфера и още... Ето какво каза той:

"Определено ще бъде много забавно. Огромен респект към Матей за това, че успява да поддържа такова невероятно ниво в продължение на десетилетия. Той е феноменален играч и важна фигура за целия волейболен свят. Но дори и Локо да имаше Майкъл Джордан или Исус Христос в редиците си, залагам всичко, което имам, на моя отбор. Останалото ще разберем в събота."

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа
Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

"Правилото е едно и също навсякъде: трябва да се печели", добавя плеймейкърът.

"От Нефтохимик се свързаха с мен малко след края на миналия сезон. Знаех какви цели винаги си поставя този отбор и какви условия предоставя за постигането им. Така че не ми отне много време да се съглася с предложението. А и момчетата са просто страхотни", споделя Долгополов.

"Кеки има много опит и ясна визия за това какво иска от всеки играч и отбора като цяло. Радвам се, че имам възможността да работя с него", разказа още волейболистът.

Дмитро не пропусна да поздрави "лъвовете" за успеха на Мондиалa: "Искам да се възползвам от възможността да поздравя националите на България за невероятното им постижение на Световното първенство. Дори и да ме натъжава малко, тъй като Украйна не използва шанса си, но това вече е история."

"Към всички украинци, бъдете силни и подкрепяйте нашите безстрашни защитници. Очаквам с нетърпение да ви видя на нашите мачове. Слава на Украйна", завърши разпределителят.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Лъвовете в сянката на братя Николови

Лъвовете в сянката на братя Николови

  • 16 окт 2025 | 15:26
  • 609
  • 1
Краси Илиев: Конкуренцията на Варна с другите градове за домакинства във волейбола вече ще е трудна

Краси Илиев: Конкуренцията на Варна с другите градове за домакинства във волейбола вече ще е трудна

  • 16 окт 2025 | 15:10
  • 338
  • 1
Драгоман с напълно обновен състав

Драгоман с напълно обновен състав

  • 16 окт 2025 | 14:57
  • 268
  • 0
Лора Китипова и Емилета Рачева на 1/4-финал за Купата на Сърбия

Лора Китипова и Емилета Рачева на 1/4-финал за Купата на Сърбия

  • 16 окт 2025 | 14:37
  • 180
  • 0
Волейболното лято на България стартира със световно злато и приключи със световно сребро

Волейболното лято на България стартира със световно злато и приключи със световно сребро

  • 16 окт 2025 | 13:59
  • 441
  • 0
Дарина Нанева и Йединство (Стара Пазова) напред за Купата на Сърбия

Дарина Нанева и Йединство (Стара Пазова) напред за Купата на Сърбия

  • 16 окт 2025 | 13:54
  • 273
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

  • 16 окт 2025 | 10:50
  • 15020
  • 23
Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 8324
  • 33
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 4876
  • 13
Време е за петия кръг на Евролигата

Време е за петия кръг на Евролигата

  • 16 окт 2025 | 07:00
  • 4320
  • 0
Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 16 окт 2025 | 07:30
  • 4117
  • 1
Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

  • 16 окт 2025 | 01:41
  • 8092
  • 2