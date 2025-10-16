Президентът на ФИА събра Зак Браун и Кристиан Хорнър

Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем е провел среща с шефа на Макларън Зак Браун и бившия шеф на Ред Бул Кристиан Хорнър. Това стана ясно от снимки в социалните мрежи, публикувани на профила на Бин Сулайем.
Кадрите са от началото на вечеря, като пред тях има менюта, а на масата изпъкват празни чаши.
Срещата се е провела в началото на тази седмица, но причината за нея остава неизвестна, поне засега. Бин Сулайем е кандидат за нов мандат начело на ФИА, но отборите във Формула 1 нямат право да гласуват на изборите.
Браун и Хорнър имаха доста обтегнати отношения докато Кристиан беше начело на Ред Бул, а след като британецът беше уволнен, Зак коментира, че „не е изненадан“ от освобождаването на колегата си.