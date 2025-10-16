Популярни
Президентът на ФИА събра Зак Браун и Кристиан Хорнър

  • 16 окт 2025 | 14:56
  • 76
  • 0

Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем е провел среща с шефа на Макларън Зак Браун и бившия шеф на Ред Бул Кристиан Хорнър. Това стана ясно от снимки в социалните мрежи, публикувани на профила на Бин Сулайем.

Кадрите са от началото на вечеря, като пред тях има менюта, а на масата изпъкват празни чаши.

Във Ферари не планират раздяла с Фредерик Васьор
Във Ферари не планират раздяла с Фредерик Васьор

Срещата се е провела в началото на тази седмица, но причината за нея остава неизвестна, поне засега. Бин Сулайем е кандидат за нов мандат начело на ФИА, но отборите във Формула 1 нямат право да гласуват на изборите.

Браун и Хорнър имаха доста обтегнати отношения докато Кристиан беше начело на Ред Бул, а след като британецът беше уволнен, Зак коментира, че „не е изненадан“ от освобождаването на колегата си.

Ръсел се пребори за договор за 2 години
Ръсел се пребори за договор за 2 години
 Монтоя: Слуховете за Пиастри може да идват от Ред Бул
Монтоя: Слуховете за Пиастри може да идват от Ред Бул
