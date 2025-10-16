Популярни
  Приключението на Патрик Клуйверт с Индонезия продължи по-малко от година

Приключението на Патрик Клуйверт с Индонезия продължи по-малко от година

  • 16 окт 2025 | 14:45
Приключението на Патрик Клуйверт с Индонезия продължи по-малко от година

Индонезия се раздели със селекционера на мъжкия национален отбор Патрик Клуйверт, след като нидерландецът прекара близо 12 месеца на поста, съобщиха от местната футболната федерация, позовавайки се на взаимно споразумение.

Напускането на Клуйверт следва "опустошителната" загуба на Индонезия от Ирак в Джеда през уикенда, с което се сложи край на шансовете на тима да се класира за Световното първенство догодина.

"След открита и уважителна дискусия, двете страни се съгласиха да прекратят това партньорство", информираха федерацията в социалната платформа "Инстаграм", като не бе посочена причината за прекратяването на договора.

Индонезия се стремеше да се класира за Световно първенство за първи път, откакто страната обяви независимост от Нидерландия през 1945 година, а достигането на отбора до четвъртия кръг на квалификациите в Зона Азия беше най-доброто представяне на страната до момента.

Бившият футболист на Милан, Аякс и Барселона Патрик Клуйверт беше нает през януари, а договорът му изтичаше през следващата година. Той ръководи състав, изграден предимно от играчи от нидерландската диаспора на страната. Прекратени са и договорите на щаба на Клуйверт, както и на треньора на младежите и бивш нидерландски национал Гералд Ваненбург.

Снимки: Imago

