Вашеро след титлата си в Шанхай: Чувството е сюрреалистично

Световният номер 40 Валантен Вашеро от Монако коментира със задоволство в социалните мрежи сензационната си победа на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Шанхай.

"Сюрреалистично. Думите не могат да опишат това чувство. Благодаря на моя отбор, семейство, приятели, турнира и на всички, които ме подкрепяха до този момент, от дъното на сърцето си. Това надмина най-смелите ми мечти“, написа Вашеро.

На финала в Шанхай Вашеро победи братовчед си Артюр Риндеркнеш от Франция с 4:6, 6:3, 6:3. 26-годишният Вашеро се класира за основната схема на турнира в Шанхай чрез квалификациите.