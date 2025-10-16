Популярни
Вашеро след титлата си в Шанхай: Чувството е сюрреалистично

  • 16 окт 2025 | 14:45
  • 113
  • 0
Вашеро след титлата си в Шанхай: Чувството е сюрреалистично

Световният номер 40 Валантен Вашеро от Монако коментира със задоволство в социалните мрежи сензационната си победа на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Шанхай.

Вашеро спечели "братовчедския" финал и влезе в историята на "Мастърс"
Вашеро спечели "братовчедския" финал и влезе в историята на "Мастърс"

"Сюрреалистично. Думите не могат да опишат това чувство. Благодаря на моя отбор, семейство, приятели, турнира и на всички, които ме подкрепяха до този момент, от дъното на сърцето си. Това надмина най-смелите ми мечти“, написа Вашеро.

Шампионът в Шанхай поиска "уайлд кард" за последния "Мастърс"
Шампионът в Шанхай поиска "уайлд кард" за последния "Мастърс"

На финала в Шанхай Вашеро победи братовчед си Артюр Риндеркнеш от Франция с 4:6, 6:3, 6:3. 26-годишният Вашеро се класира за основната схема на турнира в Шанхай чрез квалификациите.

