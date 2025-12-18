Ходар спаси 4 мачбола, изненада водача в схемата на "Следващата генерация"

Рафаел Ходар изненада водача в схемата Лърнър Тиен (САЩ) на турнира „Следващата генерация“ на АТП в Джеда (Саудитска Арабия).

19-годишният Ходар, 168-и в световната ранглиста, отрази четири мачбола и надделя над Тиен с 1:4, 4:3(3), 1:4, 4:2, 4:3(4), за да стартира с успех в „Синята група“.

20-годишният американец, 28-и в света, на два пъти имаше сет аванс, а в решаващата пета част водеше с 3:1, след което пропусна общо четири възможности да стигне до победата в следващите два гейма, а в тайбрека загуби последните три точки и с това срещата.

В другия двубой от групата поставеният под номер 5 Николай Кяер Будков (Дания) се справи с четвъртия Мартин Ландалусе (Испания) с 4:1, 3:4(7), 4:2, 4:3(4).

В „Червената група“ вторият поставен Александър Блокс (Белгия) оглави подреждането след първия кръг след 3:4(7), 4:2, 4:2, 4:2 над номер 8 Джъстин Енгел (Германия).

Шестият в схемата Нишеш Басавареди (САЩ) пък победи третия Дино Прижмич (Хърватия) с 4:2, 4:3(7), 3:4(3), 4:2.

В турнира „Следващата генерация“ участват най-добрите тенисисти през сезона на възраст до 20 години.