Вашеро спечели "братовчедския" финал и влезе в историята на "Мастърс"

Валентен Вашеро и Артур Риндеркнеш приключиха своята приказна серия на турнира от категория "Мастърс" в Шанхай по най-вълнуващия възможен начин в неделя — с финал помежду си.

Вашеро направи обрат и победи братовчеда си и бивш съотборник от колежа с 4-6, 6-3, 6-3, за да спечели първата си титла от тура на ATP. Така 26-годишният представител на Монако, който започна турнира като №204 в света, се превърна в най-ниско класирания шампион в историята на турнирите от сериите "Мастърс" (от 1990 г. насам).

Финалът се игра пред препълнен централен корт — сцена, коренно различна от времето им в Тексаския университет, където двамата играеха заедно през 2018 г.

Седем години по-късно съдбата ги събра отново — този път в битка за слава на най-високо ниво. Риндеркнеш пристигна в Шанхай с върхово класиране №42 и най-добър резултат — финал на ATP 250 в Аделаида (2022). Досега никога не беше стигал отвъд третия кръг на турнир от сериите "Мастърс".

Историята на Вашеро е още по-невероятна. До турнира в Шанхай той имаше само една победа на ниво ATP, постигната по-рано през годината в Монте Карло. В рамките на две седмици той пренаписа кариерата си, преминавайки през квалификациите и побеждавайки Ласло Джере, Александър Бублик, Томаш Махач и Талон Грийкспор, за да стане първият тенисист, представящ Монако, достигнал четвъртфинал на "Мастърс".

След това Вашеро изненада Холгер Руне и четирикратния шампион в Шанхай Новак Джокович, за да се класира на финала.

В решителния двубой Вашеро отново показа невероятна издръжливост и борбеност — направи обрат от сет изоставане за шести път в турнира (включително квалификациите) и стана първият играч от Монако, който печели титла от ATP в цялата „Открита ера“. Той е и едва третият квалификант, който печели турнир от сериите "Мастърс", след Роберто Каретеро (Хамбург 1996) и Алберт Портас (Хамбург 2001).

Вашеро е осмият дебютен шампион в тура за сезона и едва петият тенисист в историята на сериите "Мастърс", който печели първата си титла именно на това ниво — след Якуб Меншик, който направи същото по-рано тази година в Маями.

След победата си в Шанхай, монегаският сензационен шампион ще скочи със 164 позиции нагоре и ще стане №40 в световната ранглиста — първият му пробив в топ 100 и топ 50. Той ще си тръгне и с $1 124 380 награден фонд, което е почти два пъти повече от цялата му кариера до момента (594 077 долара).

През целия турнир Риндеркнеш и Вашеро се подкрепяха взаимно, окуражаваха се отстрани и си пишеха в общия семеен чат. Вашеро наблюдаваше отблизо страхотната форма на братовчеда си, който записа победи над четирима тенисисти от топ 20 — Александър Зверев, Йири Лехечка, Феликс Оже-Алиасим и Даниил Медведев.

Във финала обаче той трябваше сам да усети колко труден опонент е Риндеркнеш. 30-годишният французин направи 12 уинъра и само 2 непредизвикани грешки в първия сет, който спечели с брейк в третия гейм.

Вторият сет обаче промени хода на мача. Вашеро успя да държи братовчеда си далеч от основната линия, контролирайки разиграванията и темпото. От 3:3 в сета той спечели три поредни гейма, а после и два поредни брейка в третия сет, за да стигне до най-голямата победа в живота си след 2 часа и 11 минути игра.

Риндеркнеш също има поводи за гордост — той се изкачва с 26 места до №28 в света, което е нов личен връх. В полуфинала французинът записа и 100-тната си победа в ATP, ставайки деветият французин в историята, достигнал финал на турнир от сериите "Мастърс".

Финалът между Вашеро и Риндеркнеш беше едва третият в историята на сериите "Мастърс", в който и двамата финалисти не са поставени в основната схема.

