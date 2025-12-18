Трета поредна победа за момичетата на Световното отборно в Академията на Надал

Трета победа от три мача постигнаха момичетата до 12 г. от ТК „Супер Спорт" гр. Варна на Световно отборно първенство от веригата MEDWTC до 10 и до 12 годишна възраст в академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания).

Отборите са разпределени в групи, като се играе по системата всеки срещу всеки. При момчетата се играят три срещи на сингъл и една на двойки, а при момичетата две на сингъл и един мач на двойки.

Момичетата до 12 г. се наложиха с 2:1 победи над първия отбор на ТК „Валенсия". Грациела Константинова спечели срещата си на сингъл с 4:1, 4:1, а Виктория Константинова отстъпи с 2:4, 5:3, 5-10. Българките триумфираха в срещата на двойки с 4:1, 2:4, 10:5. Преди този мач момичетата постигнаха убедителни победи с по 3:0 срещу Nomads Tennis Team и AJ Academy Tenerife.

Момчетата до 10 г. отстъпиха с 1:3 победи на Rafa Nadal Academy. Борис Йорданов спечели срещата си на сингъл мач 4:2, 4:2, а Теодор Желев и Никола Гатев загубиха на сингъл, а също така българчетата отстъпиха в двубоя на двойки. Преди този мач момчетата спечелиха с 4:0 победи срещу Jofrey Tennis Academy и завършиха наравно 2:2 срещу Nomads Tennis Team.

Треньор на българчетата на турнира е Димитър Христов.