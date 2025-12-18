Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Трета поредна победа за момичетата на Световното отборно в Академията на Надал

Трета поредна победа за момичетата на Световното отборно в Академията на Надал

  • 18 дек 2025 | 12:57
  • 110
  • 0
Трета поредна победа за момичетата на Световното отборно в Академията на Надал

Трета победа от три мача постигнаха момичетата до 12 г. от ТК „Супер Спорт" гр. Варна на Световно отборно първенство от веригата MEDWTC до 10 и до 12 годишна възраст в академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания).

Отборите са разпределени в групи, като се играе по системата всеки срещу всеки. При момчетата се играят три срещи на сингъл и една на двойки, а при момичетата две на сингъл и един мач на двойки.

Момичетата до 12 г. се наложиха с 2:1 победи над първия отбор на ТК „Валенсия". Грациела Константинова спечели срещата си на сингъл с 4:1, 4:1, а Виктория Константинова отстъпи с 2:4, 5:3, 5-10. Българките триумфираха в срещата на двойки с 4:1, 2:4, 10:5. Преди този мач момичетата постигнаха убедителни победи с по 3:0 срещу Nomads Tennis Team и AJ Academy Tenerife.

Момчетата до 10 г. отстъпиха с 1:3 победи на Rafa Nadal Academy. Борис Йорданов спечели срещата си на сингъл мач 4:2, 4:2, а Теодор Желев и Никола Гатев загубиха на сингъл, а също така българчетата отстъпиха в двубоя на двойки. Преди този мач момчетата спечелиха с 4:0 победи срещу Jofrey Tennis Academy и завършиха наравно 2:2 срещу Nomads Tennis Team.

Треньор на българчетата на турнира е Димитър Христов.

Следвай ни:

Още от Тенис

Преди сблъсъка със Сабаленка, Кирьос каза, че малко мъже биха се изправили срещу жена от топ ранглиста

Преди сблъсъка със Сабаленка, Кирьос каза, че малко мъже биха се изправили срещу жена от топ ранглиста

  • 17 дек 2025 | 20:42
  • 2031
  • 1
Динев отпадна в първи кръг в Анталия

Динев отпадна в първи кръг в Анталия

  • 17 дек 2025 | 17:20
  • 881
  • 0
Иван Иванов беше обявен за световен шампион при юношите

Иван Иванов беше обявен за световен шампион при юношите

  • 17 дек 2025 | 16:42
  • 1023
  • 2
Швьонтек нe се цели в Голям шлем

Швьонтек нe се цели в Голям шлем

  • 17 дек 2025 | 16:33
  • 792
  • 0
Шок: Алкарас се раздели с Фереро

Шок: Алкарас се раздели с Фереро

  • 17 дек 2025 | 15:28
  • 2576
  • 0
Nexo влиза в историята на Големия шлем като първия крипто партньор на Tennis Australia

Nexo влиза в историята на Големия шлем като първия крипто партньор на Tennis Australia

  • 17 дек 2025 | 11:08
  • 1415
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

  • 18 дек 2025 | 12:02
  • 13165
  • 33
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 35340
  • 71
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 20372
  • 29
Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

  • 18 дек 2025 | 09:54
  • 12712
  • 19
Тайсън Фюри започна с атаките към Антъни Джошуа

Тайсън Фюри започна с атаките към Антъни Джошуа

  • 18 дек 2025 | 10:05
  • 6299
  • 3
Никола Цолов: С нетърпение очаквам момента, в който ще ми звъннат от Ред Бул

Никола Цолов: С нетърпение очаквам момента, в който ще ми звъннат от Ред Бул

  • 18 дек 2025 | 11:58
  • 3846
  • 0