Шампионът в Шанхай поиска "уайлд кард" за последния "Мастърс"

Френският тенисист Валентен Вашеро, който сензационно спечели турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Шанхай в момент, в който бе на 204-а позиция в ранглистата, подаде молба за "уайлд кард" за участие директно в схемата на последния голям турнир за годината в Париж.

"Френската тенис федерация е отворила платформа за френските състезатели и тези от чужбина, за да подадат молби за "уайлд кард", която ще затвори в неделя, коментира директорът на турнира Седрик Пиолин на пресконференция в "Ла Дефанс Арена".

Вашеро спечели "братовчедския" финал и влезе в историята на "Мастърс"

"Вашеро вече подаде молба. Ние ще се съберем с Националната техническа дирекция и с президента на федерацията (б. а. - Жил Моретон), за да преценим на кого да дадем", уточни той. Има четири покани, които ще бъдат разпределени за турнира, предвиден между 27 октомври и 2 ноември.

"Дали заради подвига, който направи, ще получи "уайлд кард", или не? Това е въпрос, който и ние си задаваме", добави Пиолин.

Вашеро, който е роден в Монако, се придвижи на 40-о място в ранглистата на АТП, но класирането му все още не стига, за да влезе директно в схемата на последния девети турнир от сериите "Мастърс" за годината.

"Преди две седмици, с цялото уважение, което му дължа, почти никой не го познаваше", каза Пиолин, който е бивш номер 5 в света, за монегаска. "Сега мисля, че той е име, което говори, което е актуално и разпознаваемо, а и направи невероятен скок", уточни директорът.

Неговият френски братовчед - Артюр Риндеркнеш, който загуби от него финала в Шанхай, също ще има нужда от покана, за да участва в Париж.

Освен четирите "уайлд кард", които ще разпредели федерацията, в схемата ще има четири места за играчи, спечелили квалификациите, които ще се проведат на 25 и 26 октомври.