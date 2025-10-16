Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Евгени Иванов за „Среднощен експрес" в Турция

Евгени Иванов за „Среднощен експрес“ в Турция

  • 16 окт 2025 | 13:44
  • 857
  • 0

Пушката:

Бившият национал по волейбол Евгени Иванов направи шокиращо признание – бил арестуван в Турция по време на престоя си в Галатасарай и е трябвало да излежи 3 години и 6 месеца ефективна присъда, но успял да избяга от страната.

В „Код Спорт“ Пушката разказа как е бил арестуван и как благодарение на две фланелки на Галатасарай е успял да избегне затвора.

Евгени Иванов-Пушката: Екип на Галатасарай ме спаси от затвора в Турция
Евгени Иванов-Пушката: Екип на Галатасарай ме спаси от затвора в Турция

„Щях да лежа в затвора, защото отидох в Турция с личния си автомобил. Влизайки в страната, може би седмици след това те приемат закон, според който чужденец няма право да стои повече от три месеца в Турция с кола, която не е с турски номера. Трябвало е да си извадя някакви временни номера. Разбрах това чак към десетия месец, когато сезонът ми свършваше. Никой не ме беше уведомил и нямаше как да знам.

Тръгнах си от Истанбул с колата, стигнах до границата и там направо ме арестуваха. Заключиха ме в един „кафез“. На следващата сутрин, по бързата процедура, в Одрин ми произнесоха присъда – 3 години и 6 месеца ефективно, плюс глоба от 36 000 долара. Пълен абсурд! Най-интересното е, че не ме прибраха веднага в затвора. Понеже по адресна регистрация се водех в Истанбул, ми казаха да се прибера и след два дни да се явя в определено управление, за да ме заведат в затвора.

Взеха ми паспорта, прибрах се и намерих една адвокатка – българка, изселничка. Тя някак си успя да ми върне паспорта и ми каза: „Момче, купуваш си билет и ако успееш – напускай държавата.“ Бях с жена ми, а целият ни багаж беше в колата. В ръцете ми остана само едно сакче – две фланелки на Галатасарай, един анцуг, джапанки и четки за зъби.

Отидохме на летището и купихме билети. На гишето служителят разглеждаше паспорта ми – на последната страница пишеше, че срещу мен има заведено дело. Преглеждаше лист по лист, а аз стоях изправен, потта ми се стичаше като във филма „Среднощен експрес“. В този момент мина един полицай и каза: Аз тебе те познавам! Не игра ли в Галатасарай? Този, който проверяваше паспорта, все едно ток го удари – изправи се и вика: „Как така, Галатасарай?! Ние сме страшни фенове! Дай по една фланелка!“

Отговорих им: „Как, бе, момчета, за вас винаги!“ Извадих двете фланелки от сака, докато те спореха кой да вземе жълтата и кой червената, казах: „Давай паспорта, че ще изпуснем самолета.“ Удари ми печата – и така напуснах Турция.

После спечелих делото, но то се влачи 3 години. Ако не бях избягал тогава, щях да ги излежа тези години в затвора.“

Пушката коментира и представянето на мъжкия национален отбор на Световното първенство след историческото сребро, както и другия голям успех – световната титла на девойките до 19 години, където играе и неговата дъщеря Симона.

