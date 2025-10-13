Популярни
  3. Евгени Иванов-Пушката: Екип на Галатасарай ме спаси от затвора в Турция

  • 13 окт 2025 | 18:52
  • 3059
  • 3
Бившият национал по волейбол Евгени Иванов направи шокиращо признание в подкаста „Код Спорт“, където разкри, че е бил арестуван в Турция по време на престоя си в Галатасарай и е трябвало да излежи три години ефективна присъда, но е успял да избяга от страната.

Пушката, както е известен легендарният волейболист, коментира и представянето на мъжкия национален отбор на Световното първенство след историческото сребро, както и другият голям успех – световната титла на девойките до 19 години, в чиито редици блести и неговата дъщеря  Симона.

А откъде идва неговият прякор, как е успял да избяга от Турция, какво е правил на плажа Копакабана в Рио и защо негов съотборник във Франция е пътувал четири часа, за да се срещнат – гледайте в епизода.

