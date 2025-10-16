Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Легендарен спортист приветства Мони Николов в Новосибирск

Легендарен спортист приветства Мони Николов в Новосибирск

  • 16 окт 2025 | 10:56
  • 3229
  • 11

Легендата на световния спорт великият Александър Карелин бе сред официалните лица, които приветстваха 18-годишния волейболен национал Симеон Николов и целия отбор на Локомотив (Новосибирск) преди началото на сезона в Суперлигата на Русия.

Мони Николов нахлупи железничарска фуражка в Новосибирск
Мони Николов нахлупи железничарска фуражка в Новосибирск

58-годишният бивш борец на СССР, ОНД и Русия Александър Карелин е трикратен олимпийски шампион в категория до 130 кг от Сеул 1988 (б.р. с победа на финала над българина Рангел Геровски) , Барселона 1992 и Атланта 1996 година и сребърен медалист от Сидни 2000.

9-кратен световен шампион (1989 – 1991, 1993 – 1995, 1997 – 1999), 12-кратен европейски шампион,

Александър Карелин е сенатор на Руската федерация и Герой на Русия, почетен гражданин на Новосибрск и един от ръководителите на ВК Локомотив (Новосибирск).

На традиционната официална среща преди сезона ръководството на клуба приветства старши треньора Пламен Константинов, щаба (б.р. в който са Андрей Жеков - помощник треньор, Милен Богданов - помощник треньор статистик, Венислав Наумов - кондиционен треньор) и волейболистите на Локомотив.

“Всеки сезон ние се готвим, мотивация имаме -тежката работа се отпрати на финала на Купата на Русия. В Казан играхме на ниво с топотборите, победихме ги подред. ние вярвахме в отбора. Ще се постараем да изпълним всички цели, които са поставени пред отбора днес. През целия сезон пожелавам на целия отбор здраве, това е главното. Винаги трябва да останем отбор - от първи до последния момент”, заяви Пламен Константинов на официалното представяне.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Мони Николов нахлупи железничарска фуражка в Новосибирск

Мони Николов нахлупи железничарска фуражка в Новосибирск

  • 15 окт 2025 | 18:39
  • 4287
  • 5
Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

  • 15 окт 2025 | 14:40
  • 42539
  • 32
Любомир Ганев: Шефът на на Европейската конфедерация видя еуфорията и попита дали имаме по-голяма зала

Любомир Ганев: Шефът на на Европейската конфедерация видя еуфорията и попита дали имаме по-голяма зала

  • 15 окт 2025 | 12:30
  • 1462
  • 3
efbet отново застава зад волейбола в България

efbet отново застава зад волейбола в България

  • 15 окт 2025 | 12:10
  • 561
  • 0
Деян Нинов: Няма място за деление, особено когато става въпрос за националния отбор на България!

Деян Нинов: Няма място за деление, особено когато става въпрос за националния отбор на България!

  • 14 окт 2025 | 17:54
  • 1183
  • 2
Ето защо ЕвроВолей 2026 не се провежда във Варна и София

Ето защо ЕвроВолей 2026 не се провежда във Варна и София

  • 14 окт 2025 | 17:15
  • 12361
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

  • 16 окт 2025 | 10:50
  • 4622
  • 3
Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 2900
  • 13
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 722
  • 0
Време е за петия кръг на Евролигата

Време е за петия кръг на Евролигата

  • 16 окт 2025 | 07:00
  • 3010
  • 0
Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 16 окт 2025 | 07:30
  • 2837
  • 1
Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

  • 16 окт 2025 | 01:41
  • 5539
  • 1