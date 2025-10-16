Легендарен спортист приветства Мони Николов в Новосибирск

Легендата на световния спорт великият Александър Карелин бе сред официалните лица, които приветстваха 18-годишния волейболен национал Симеон Николов и целия отбор на Локомотив (Новосибирск) преди началото на сезона в Суперлигата на Русия.

Мони Николов нахлупи железничарска фуражка в Новосибирск

58-годишният бивш борец на СССР, ОНД и Русия Александър Карелин е трикратен олимпийски шампион в категория до 130 кг от Сеул 1988 (б.р. с победа на финала над българина Рангел Геровски) , Барселона 1992 и Атланта 1996 година и сребърен медалист от Сидни 2000.

9-кратен световен шампион (1989 – 1991, 1993 – 1995, 1997 – 1999), 12-кратен европейски шампион,

Александър Карелин е сенатор на Руската федерация и Герой на Русия, почетен гражданин на Новосибрск и един от ръководителите на ВК Локомотив (Новосибирск).

На традиционната официална среща преди сезона ръководството на клуба приветства старши треньора Пламен Константинов, щаба (б.р. в който са Андрей Жеков - помощник треньор, Милен Богданов - помощник треньор статистик, Венислав Наумов - кондиционен треньор) и волейболистите на Локомотив.

“Всеки сезон ние се готвим, мотивация имаме -тежката работа се отпрати на финала на Купата на Русия. В Казан играхме на ниво с топотборите, победихме ги подред. ние вярвахме в отбора. Ще се постараем да изпълним всички цели, които са поставени пред отбора днес. През целия сезон пожелавам на целия отбор здраве, това е главното. Винаги трябва да останем отбор - от първи до последния момент”, заяви Пламен Константинов на официалното представяне.