Ай Огура се завръща за Гран При на Австралия

Пилотът на Тракхаус Априлия Ай Огура получи медицинско разрешение от лекарите на MotoGP да се завърне на борда на своя мотор за предстоящата този уикенд Гран При на Австралия.

Японецът пропусна последните два старта в Япония и Индонезия заради болки в дясната ръка, които бяха в резултат на падането му с много висока скорост по време на Гран При на Сан Марино. Огура направи опит да стартира в домашната си надпревара на „Мотеги“, но болките се оказаха прекалено големи и той се оттегли от състезанието по-малко от час преди неговото начало, а след това пропусна изцяло и уикенд в Индонезия.

Тази малко по-дълга почивка изглежда е дала желания резултат и японецът вече се чувства по-добре, което е убедило лекарите да му позволят да стартира на „Филип Айлънд“. Това означава, че в Австралия ще имаме пълен набор от 22 пилоти, включително трите резерви Микеле Пиро (Дукати), Пол Еспаргаро (Tech3 КТМ) и Лоренцо Савадори (Априлия), които ще заместят съответно Марк Маркес, Маверик Винялес и Хорхе Мартин.

