Пламен Крумов: Не подценихме противника

Рилски спортист (Самоков) спечели отложения си двубой от 12-тия кръг на Югозападната Трета лига. Тимът надигра с 2:0 като гост Сливнишки герой (Сливница) и взе реванш за отпадането си от този тим в турнира за Купата на аматьорската лига.

„Скиорите“ постигнаха пета поредна победа и общо девета в първенството. Тимът вече има 30 точки и е с аванс от 5 пред втория Ботев (Ихтиман) и 6 пред третия Струмска слава (Радомир).

Головете днес бяха дело на Кристиян Кочилов, който откри в началото на второто полувреме, и Емре Дрянов, който беше точен малко след изтичането на час игра.

d„Постигнахме изключително важна победа на един доста негостоприемен стадион, на който доста от водещите отбори загубиха точки. Искам да поздравя момчетата за сериозното отношение, което демонстрираха в този двубой. Те не подцениха противника. Не се главозамаяха предвид добрия резултат срещу Беласица и отстраняването на отбор от Втора лига. Спечелихме заслужено след едно равностойно първо полувреме, в което имахме леко териториално предимство. През втората част категорично взехме инициативата, отбелязахме два гола и имахме още 3-4 ситуации, с които можеше да затвърдим още повече победата. Но и на това сме доволни. Радващото е, че запазихме суха мрежа, за което също поздравявам играчите. Сега е важно да се възстановим утре и да се подготвим за съботния домакински мач.“, сподели след днешната среща старши треньорът на Рилски спортист Пламен Крумов.

На 18-ти октомври, Рилецо приема Септември (Симитли) в среща от 13-тия кръг на шампионата.

„Искам да използвам момента, за да поканя всички жители и фенове на футбола в Самоков да ни подкрепят, защото имаме нужда от тяхната подрепа. Мачът е много важен и имаме нужда от тях!“, добави още Крумов.