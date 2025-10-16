Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рилски спортист
  3. Пламен Крумов: Не подценихме противника

Пламен Крумов: Не подценихме противника

  • 16 окт 2025 | 09:01
  • 430
  • 0
Пламен Крумов: Не подценихме противника

Рилски спортист (Самоков) спечели отложения си двубой от 12-тия кръг на Югозападната Трета лига. Тимът надигра с 2:0 като гост Сливнишки герой (Сливница) и взе реванш за отпадането си от този тим в турнира за Купата на аматьорската лига.

„Скиорите“ постигнаха пета поредна победа и общо девета в първенството. Тимът вече има 30 точки и е с аванс от 5 пред втория Ботев (Ихтиман) и 6 пред третия Струмска слава (Радомир).

Головете днес бяха дело на Кристиян Кочилов, който откри в началото на второто полувреме, и Емре Дрянов, който беше точен малко след изтичането на час игра.

d„Постигнахме изключително важна победа на един доста негостоприемен стадион, на който доста от водещите отбори загубиха точки. Искам да поздравя момчетата за сериозното отношение, което демонстрираха в този двубой. Те не подцениха противника. Не се главозамаяха предвид добрия резултат срещу Беласица и отстраняването на отбор от Втора лига. Спечелихме заслужено след едно равностойно първо полувреме, в което имахме леко териториално предимство. През втората част категорично взехме инициативата, отбелязахме два гола и имахме още 3-4 ситуации, с които можеше да затвърдим още повече победата. Но и на това сме доволни. Радващото е, че запазихме суха мрежа, за което също поздравявам играчите. Сега е важно да се възстановим утре и да се подготвим за съботния домакински мач.“, сподели след днешната среща старши треньорът на Рилски спортист Пламен Крумов.

На 18-ти октомври, Рилецо приема Септември (Симитли) в среща от 13-тия кръг на шампионата.

„Искам да използвам момента, за да поканя всички жители и фенове на футбола в Самоков да ни подкрепят, защото имаме нужда от тяхната подрепа. Мачът е много важен и имаме нужда от тях!“, добави още Крумов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Септември излезе на върха след грешна стъпка на Локо (Пд) в Елитната група до 18 години

Септември излезе на върха след грешна стъпка на Локо (Пд) в Елитната група до 18 години

  • 16 окт 2025 | 10:30
  • 330
  • 0
Септември с успех над Черно море в дербито на Елитната група до 17 години

Септември с успех над Черно море в дербито на Елитната група до 17 години

  • 16 окт 2025 | 10:00
  • 223
  • 0
Септември (Симитли) гостува на лидера в Югозападната Трета лига

Септември (Симитли) гостува на лидера в Югозападната Трета лига

  • 16 окт 2025 | 09:45
  • 187
  • 0
Лудогорец победи Левски и излезе на върха в Елитната група до 16 години

Лудогорец победи Левски и излезе на върха в Елитната група до 16 години

  • 16 окт 2025 | 09:30
  • 303
  • 0
Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 937
  • 4
"Соколите" потеглят с оптимизъм към Разград

"Соколите" потеглят с оптимизъм към Разград

  • 16 окт 2025 | 09:09
  • 361
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 937
  • 4
Време е за петия кръг на Евролигата

Време е за петия кръг на Евролигата

  • 16 окт 2025 | 07:00
  • 2411
  • 0
Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 16 окт 2025 | 07:30
  • 2305
  • 1
Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

  • 16 окт 2025 | 01:41
  • 4700
  • 1
Карлос Насар: Далеч съм от политиката, днес направих компромис

Карлос Насар: Далеч съм от политиката, днес направих компромис

  • 15 окт 2025 | 18:03
  • 24779
  • 72
Младите звезди на ПСЖ, Реал, Барса, Юве, Интер и английските грандове ще се борят за Golden Boy 2025, но не и Ямал

Младите звезди на ПСЖ, Реал, Барса, Юве, Интер и английските грандове ще се борят за Golden Boy 2025, но не и Ямал

  • 15 окт 2025 | 19:52
  • 13084
  • 8