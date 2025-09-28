Пламен Крумов: Дойдохме тук, за да се надиграваме и да спечелим мача

Рилски спортист (Самоков) победи като гост един от основните си конкуренти за първата позиция в Югозападната Трета лига. В мач от 10-ия кръг на шампионата "скиорите" надделяха с 2:1 над Кюстендил.

"Дойдохме тук, за да се надиграваме и да спечелим мача. През цялото време търсихме трите точки и закономерно накрая спечелихме. Ако трябва да бъда реалист, можеше да бъде и с по-голям резултат. Категорично, с изключение на едни 10-15 минути след гола на Кюстендил, надиграхме съперника и изпълнихме целта да дойдем тук и да победим един от преките конкуренти за първото място.



Поздравявам момчетата за хубавата победа. Сега заслужено ще отпочинем два дни и във вторник започваме подготовка за следващия мач", сподели след двубоя старши треньорът на Рилски спортист Пламен Крумов.