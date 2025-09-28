Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кюстендил
  3. Пламен Крумов: Дойдохме тук, за да се надиграваме и да спечелим мача

Пламен Крумов: Дойдохме тук, за да се надиграваме и да спечелим мача

  • 28 сеп 2025 | 21:02
  • 3649
  • 0
Пламен Крумов: Дойдохме тук, за да се надиграваме и да спечелим мача

Рилски спортист (Самоков) победи като гост един от основните си конкуренти за първата позиция в Югозападната Трета лига. В мач от 10-ия кръг на шампионата "скиорите" надделяха с 2:1 над Кюстендил.

"Дойдохме тук, за да се надиграваме и да спечелим мача. През цялото време търсихме трите точки и закономерно накрая спечелихме. Ако трябва да бъда реалист, можеше да бъде и с по-голям резултат. Категорично, с изключение на едни 10-15 минути след гола на Кюстендил, надиграхме съперника и изпълнихме целта да дойдем тук и да победим един от преките конкуренти за първото място.

Поздравявам момчетата за хубавата победа. Сега заслужено ще отпочинем два дни и във вторник започваме подготовка за следващия мач", сподели след двубоя старши треньорът на Рилски спортист Пламен Крумов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 1272
  • 0
Пирин в пълен състав за гостуването на Лудогорец II

Пирин в пълен състав за гостуването на Лудогорец II

  • 29 сеп 2025 | 09:45
  • 232
  • 0
Табор на Александров продължава без грешка

Табор на Александров продължава без грешка

  • 29 сеп 2025 | 09:25
  • 508
  • 0
"Бригада Пловдив" към Крушарски: Безгръбначна наглост! Държите се като самозабравила се мутра!

"Бригада Пловдив" към Крушарски: Безгръбначна наглост! Държите се като самозабравила се мутра!

  • 29 сеп 2025 | 09:18
  • 1130
  • 2
Обичан треньор на "соколите" получи заслужена награда

Обичан треньор на "соколите" получи заслужена награда

  • 29 сеп 2025 | 09:12
  • 815
  • 0
Живко Желев: Радващото е, че във втори пореден мач навън футболистите показаха дисциплина

Живко Желев: Радващото е, че във втори пореден мач навън футболистите показаха дисциплина

  • 29 сеп 2025 | 09:06
  • 775
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 12157
  • 5
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 1272
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118678
  • 554
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35855
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26449
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 4060
  • 0