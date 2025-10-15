Интер потвърди историческия финансов отчет на клуба

От Интер официално потвърдиха изключително успешния за клуба финансов отчет за сезон 2024/25. За първи път от 15 години насам миланският гранд регистрира печалба, която е в размер на 35,4 млн. евро, както и рекордни за италианския футбол приходи от 567 млн. евро. По този повод клубният президент Джузепе Марота направи изявление, в което приветства финансовата ситуация на “нерадзурите”, както и скорошното решение на Милано да продаде на тях и на градския съперник Милан стадион “Сан Сиро”, с което най-после може да започне съвместният им проект за изграждането на ново съоръжение.

Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

“Финансовият отчет, който представяме днес, отбелязва историческо събитие: за първи път в модерната история на Интер ние регистрирахме нетна печалба. Този резултат отразява силата на нашата стратегия, чиито основи са ангажиментът към устойчивост, оперативната ефикасност и максимизирането на ресурсите ни. Специални благодарности към Oaktree, които подкрепят и водят клуба с професионализъм и стратегическа визия, осигурявайки солидно управление и финансова дисциплина.

The Shareholders' Meeting of F.C. Internazionale Milano S.p.A. approved the financial statements for the 2024/25 fiscal year — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) October 15, 2025

През последните седмици градският съвет на Милано разреши на Интер и Милан да купят стадион “Сан Сиро” и прилежащите му земи. Това е решение, което отваря изключителни възможности за нашия клуб, за града и за целия италиански футбол. Този проект представлява исторически повратен момент не само по отношение на устойчивостта и нарастването на приходите, но и на преживяването, което ще можем да предложим на нашите фенове и на гражданите на Милано. Решени сме да създадем модерно и иновативно съоръжение, което ще бъде пример за други европейски футболни клубове и мотивация за продължителното развитие на нашата общност. Амбицията ни е да се уверим, че Интер и феновете му ще имат дом, който да е достоен за нашите история и бъдеще”, бяха част от думите на Бепе Марота по време на годишната асамблея на акционерите на Интер.

Remarks by Inter's President and CEO, Giuseppe Marotta, during the Shareholders' Meeting of F.C. Internazionale Milano S.p.A. — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) October 15, 2025