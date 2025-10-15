Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Интер потвърди историческия финансов отчет на клуба

Интер потвърди историческия финансов отчет на клуба

  • 15 окт 2025 | 19:19
  • 1267
  • 1
Интер потвърди историческия финансов отчет на клуба

От Интер официално потвърдиха изключително успешния за клуба финансов отчет за сезон 2024/25. За първи път от 15 години насам миланският гранд регистрира печалба, която е в размер на 35,4 млн. евро, както и рекордни за италианския футбол приходи от 567 млн. евро. По този повод клубният президент Джузепе Марота направи изявление, в което приветства финансовата ситуация на “нерадзурите”, както и скорошното решение на Милано да продаде на тях и на градския съперник Милан стадион “Сан Сиро”, с което най-после може да започне съвместният им проект за изграждането на ново съоръжение.

Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години
Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

“Финансовият отчет, който представяме днес, отбелязва историческо събитие: за първи път в модерната история на Интер ние регистрирахме нетна печалба. Този резултат отразява силата на нашата стратегия, чиито основи са ангажиментът към устойчивост, оперативната ефикасност и максимизирането на ресурсите ни. Специални благодарности към Oaktree, които подкрепят и водят клуба с професионализъм и стратегическа визия, осигурявайки солидно управление и финансова дисциплина.

През последните седмици градският съвет на Милано разреши на Интер и Милан да купят стадион “Сан Сиро” и прилежащите му земи. Това е решение, което отваря изключителни възможности за нашия клуб, за града и за целия италиански футбол. Този проект представлява исторически повратен момент не само по отношение на устойчивостта и нарастването на приходите, но и на преживяването, което ще можем да предложим на нашите фенове и на гражданите на Милано. Решени сме да създадем модерно и иновативно съоръжение, което ще бъде пример за други европейски футболни клубове и мотивация за продължителното развитие на нашата общност. Амбицията ни е да се уверим, че Интер и феновете му ще имат дом, който да е достоен за нашите история и бъдеще”, бяха част от думите на Бепе Марота по време на годишната асамблея на акционерите на Интер.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Селекционерът на Норвегия разкритикува остро една от звездите на Манчестър Сити

Селекционерът на Норвегия разкритикува остро една от звездите на Манчестър Сити

  • 15 окт 2025 | 16:01
  • 1603
  • 0
Арда Гюлер: Понякога с Мбапе се разбираме с един поглед, ако Чаби ми каже да съм вратар, ще сложа ръкавиците

Арда Гюлер: Понякога с Мбапе се разбираме с един поглед, ако Чаби ми каже да съм вратар, ще сложа ръкавиците

  • 15 окт 2025 | 16:01
  • 1383
  • 3
Дългото чакане свърши: Де Йонг е с нов договор в Барселона

Дългото чакане свърши: Де Йонг е с нов договор в Барселона

  • 15 окт 2025 | 15:14
  • 1255
  • 1
Джон Стоунс: Надявам се да съм в самолета догодина и дано можем да направим нещо специално

Джон Стоунс: Надявам се да съм в самолета догодина и дано можем да направим нещо специално

  • 15 окт 2025 | 15:03
  • 573
  • 0
Добри новини за Реал Мадрид на днешната тренировка

Добри новини за Реал Мадрид на днешната тренировка

  • 15 окт 2025 | 14:58
  • 1150
  • 0
Роналдо е невероятно горд с поредното си постижение с екипа на Португалия

Роналдо е невероятно горд с поредното си постижение с екипа на Португалия

  • 15 окт 2025 | 14:57
  • 2275
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

  • 15 окт 2025 | 16:34
  • 12891
  • 15
Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

  • 15 окт 2025 | 14:40
  • 26463
  • 21
Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 26695
  • 32
Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

  • 15 окт 2025 | 14:38
  • 17397
  • 82
Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

  • 15 окт 2025 | 11:10
  • 24944
  • 31
Футболна България се прости с Добромир Жечев

Футболна България се прости с Добромир Жечев

  • 15 окт 2025 | 13:25
  • 11489
  • 6