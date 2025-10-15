Интер потвърди историческия финансов отчет на клуба

От Интер официално потвърдиха изключително успешния за клуба финансов отчет за сезон 2024/25. За първи път от 15 години насам миланският гранд регистрира печалба, която е в размер на 35,4 млн. евро, както и рекордни за италианския футбол приходи от 567 млн. евро. По този повод клубният президент Джузепе Марота направи изявление, в което приветства финансовата ситуация на “нерадзурите”, както и скорошното решение на Милано да продаде на тях и на градския съперник Милан стадион “Сан Сиро”, с което най-после може да започне съвместният им проект за изграждането на ново съоръжение.
Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години
“Финансовият отчет, който представяме днес, отбелязва историческо събитие: за първи път в модерната история на Интер ние регистрирахме нетна печалба. Този резултат отразява силата на нашата стратегия, чиито основи са ангажиментът към устойчивост, оперативната ефикасност и максимизирането на ресурсите ни. Специални благодарности към Oaktree, които подкрепят и водят клуба с професионализъм и стратегическа визия, осигурявайки солидно управление и финансова дисциплина.
През последните седмици градският съвет на Милано разреши на Интер и Милан да купят стадион “Сан Сиро” и прилежащите му земи. Това е решение, което отваря изключителни възможности за нашия клуб, за града и за целия италиански футбол. Този проект представлява исторически повратен момент не само по отношение на устойчивостта и нарастването на приходите, но и на преживяването, което ще можем да предложим на нашите фенове и на гражданите на Милано. Решени сме да създадем модерно и иновативно съоръжение, което ще бъде пример за други европейски футболни клубове и мотивация за продължителното развитие на нашата общност. Амбицията ни е да се уверим, че Интер и феновете му ще имат дом, който да е достоен за нашите история и бъдеще”, бяха част от думите на Бепе Марота по време на годишната асамблея на акционерите на Интер.