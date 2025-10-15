Популярни
Сбогуваме се с Иван Зафиров в неделя

  • 15 окт 2025 | 19:15
  • 853
  • 0
Сбогуваме се с Иван Зафиров в неделя

Поклонението пред тленните останки на Иван Зафиров ще се състои на 19 октомври (неделя) от 10:30 ч. в централното предверие на Сектор А на Националния стадион „Васил Левски“.

„Армейци, поклонението пред легендарния Иван Зафиров ще се състои на 19 октомври (неделя) от 10:30 ч. в централното предверие на Сектор А на Националния стадион „Васил Левски“. 9-кратният шампион на България ни напусна днес на 77-годишна възраст.

Нека заедно да почетем славния ни защитник! Легендите не умират!“, написаха от ЦСКА на своя официален сайт.

