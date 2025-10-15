Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Левски за легенда на ЦСКА: Железен бранител, достоен съперник и голям човек

Левски за легенда на ЦСКА: Железен бранител, достоен съперник и голям човек

  • 15 окт 2025 | 15:45
  • 2627
  • 0
Левски за легенда на ЦСКА: Железен бранител, достоен съперник и голям човек

Днес на 77-годишна възраст почина легендата на ЦСКА и българския футбол Иван Зафиров-Копата. Кончината му натъжи много хора, а Левски излезе с пост за него, чрез който наричат Копата "достоен съперник" и "голям човек".

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА
Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

"Днес на 77-годишна възраст почина легендата на ЦСКА и българския футбол Иван Зафиров-Копата. Железен бранител, достоен съперник и голям човек. ПФК "Левски" изказва съболезнования на семейството и близките на Иван Зафиров. Почивай в мир!", пишат "сините" на страницата си във "Фейсбук".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ювентус (Малчика) елиминира Партизан (Червен бряг) и ще представлява Област Плевен за купата на АФЛ

Ювентус (Малчика) елиминира Партизан (Червен бряг) и ще представлява Област Плевен за купата на АФЛ

  • 15 окт 2025 | 14:39
  • 662
  • 0
Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

  • 15 окт 2025 | 14:38
  • 10992
  • 51
Ботев (Пд) изрази готовност да приеме мачовете на младежкия национален отбор на България

Ботев (Пд) изрази готовност да приеме мачовете на младежкия национален отбор на България

  • 15 окт 2025 | 14:23
  • 765
  • 1
Гибона за Бобата Жечев: Един голям човек, достоен българин

Гибона за Бобата Жечев: Един голям човек, достоен българин

  • 15 окт 2025 | 13:52
  • 1387
  • 0
Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 18668
  • 24
Лафчис: Жечев беше изключителен човек

Лафчис: Жечев беше изключителен човек

  • 15 окт 2025 | 13:26
  • 770
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

  • 15 окт 2025 | 16:34
  • 3407
  • 3
Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

  • 15 окт 2025 | 14:40
  • 16120
  • 13
Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 18668
  • 24
Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

  • 15 окт 2025 | 14:38
  • 10992
  • 51
Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

  • 15 окт 2025 | 11:10
  • 19901
  • 26
Футболна България се прости с Добромир Жечев

Футболна България се прости с Добромир Жечев

  • 15 окт 2025 | 13:25
  • 7768
  • 5