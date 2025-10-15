Левски за легенда на ЦСКА: Железен бранител, достоен съперник и голям човек

Днес на 77-годишна възраст почина легендата на ЦСКА и българския футбол Иван Зафиров-Копата. Кончината му натъжи много хора, а Левски излезе с пост за него, чрез който наричат Копата "достоен съперник" и "голям човек".

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

"Днес на 77-годишна възраст почина легендата на ЦСКА и българския футбол Иван Зафиров-Копата. Железен бранител, достоен съперник и голям човек. ПФК "Левски" изказва съболезнования на семейството и близките на Иван Зафиров. Почивай в мир!", пишат "сините" на страницата си във "Фейсбук".