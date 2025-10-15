Популярни
Националите по футбол се прибират у нас след поредното разочароващо представяне
  3. Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 5702
  • 2
Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

На 77-годишна възраст почина легендата на ЦСКА и българския футбол Иван Зафиров-Копата. Той е един от най-емблематичните и титулувани футболисти на "армейците" през 60-те и 70-те години, когато доминират на домашната сцена и печелят европейска слава.

Зафиров играе на поста десен защитник и се състезава с червената фланелка в два периода - от 1962 до 1966 година и между 1968 и 1981 година. Изиграва над 400 мача с екипа на ЦСКА във всички надпревари, а в евротурнирите взима участие в 37 двубоя. Бранителят е 9-кратен шампион с "армейците" и 5 пъти печели Купата на Съветската армия.

Иван Зафиров има 50 мача и 1 гол за националния отбор, като през 1968 година е част от тима, спечелил сребърните медали от Олимпийските игри в Мексико.

През 1968 година е награден със сребърен орден на труда, а през 1974 година е удостоен е с отличието "Заслужил майстор на спорта".

Баща е на бившите футболисти на ЦСКА Адалберт и Мартин Зафирови. Иван Зафиров винаги е бил символ на непримирим дух, мъжество и футболна класа.

"ЦСКА изразява дълбоката си скръб от загубата на голямата ни легенда. Изказваме искрени съболезнования на близките и роднините на Иван Зафиров. Поклон пред светлата му памет!", написаха от Борисовата градина.

Екипът на Sportal.bg изказва искрени съболезнования на семейството и близките на Иван Зафиров!

