Нигерийците бяха принудени да кацнат аварийно

Самолетът, превозващ националния отбор на Нигерия, е извършил принудително кацане, след като предното стъкло на пилотската кабина се е спукало.

„Супер орлите“ са преживели сериозен стрес преди мача си във вторник в Уйо срещу Република Бенин, квалификация за Световното първенство през 2026 г. Дефект в самолета, който е превозвал отбора на път към дома след победа с 2:1 над Лесото, е наложил аварийно кацане.

Нигерийската футболна федерация (NFF) разкри, че голяма пукнатина се е появила на предното стъкло на самолета около 25 минути след излитането от Луанда, Ангола, където е била извършена рутинна спирка за презареждане.

Това е накарало пилота на самолета на ValueJet Airline да предприеме аварийни процедури и да се върне на летището. Всички на борда на самолета – играчи, официални лица и правителствени делегати – са били безопасно евакуирани при кацането, се посочва в съобщението на Федерацията.

Вече са изготвени планове за наемане на друг самолет, който да излети от Лагос и да прибере делегацията от Луанда. „Авиокомпания ValueJet и съответните органи на федералното правителство на Нигерия, включително уважаемият министър на авиацията, уважаемият министър на външните работи и началникът на кабинета на президента, работят усърдно за получаване на необходимите разрешителни за прелитане и кацане, за да може друг самолет да излети от Лагос, да прибере делегацията от Луанда и да я транспортира до Уйо“, уточниха от NFF.

В момента Нигерия е на трето място в група C на африканските квалификации за Световното първенство през 2026 г., което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. Само победителите в групите се класират автоматично за финалния турнир, докато четирите най-добри отбора, завършили на второ място, отиват на плейофи.

Нигерия не участва на предишното Световно първенство в Катар (2022 г.). Това се случи за първи път от 2006 г. насам, отборът да отсъства от финалния турнир.

Снимки: Gettyimages