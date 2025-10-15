Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Скалони: Все още Нико Пас и Мастантуоно не са за титуляри в Аржентина

Скалони: Все още Нико Пас и Мастантуоно не са за титуляри в Аржентина

  • 15 окт 2025 | 17:08
  • 121
  • 0
Скалони: Все още Нико Пас и Мастантуоно не са за титуляри в Аржентина

Настоящето на аржентинския национален отбор, който победи Пуерто Рико с 6:0 в приятелски мач в Маями, се гради върху ядрото, спечелило Световното първенство в Катар през 2022 г. Бъдещето обаче принадлежи на играчи като Франко Мастантуоно от Реал Мадрид и Нико Пас от Комо. Селекционерът на „албиселесте“ Лионел Скалони постепенно ги интегрира в групата и им дава все повече игрови минути. Въпреки че признава, че те са важни играчи за Аржентина, той е категоричен, че за момента те все още не заслужават винаги да започват от началото.

Това заяви Скалони за Мастантуоно и Нико Пас на пресконференцията след мача с Пуерто Рико: „Те са важни играчи за нас. И двамата са левичари, играят на сходни позиции, макар и с различни характеристики. Продължаваме да експериментираме. Те са млади момчета, които днес все още нямат място в титулярния състав, но идеята е да им даваме минути. Със сигурност в бъдеще ще могат да играят заедно.“

Мастантуоно, който беше повикан от Скалони за приятелските срещи с Венецуела и Пуерто Рико, отпадна от състава преди първия мач поради мускулно претоварване и се завърна в Мадрид. Нико Пас пък беше титуляр и изигра целия мач срещу Венецуела, а срещу Пуерто Рико записа 33 минути.

Скалони коментира и дебюта за мъжкия национален отбор на Факундо Камбесес, Лаутаро Риверо, Анибал Морено и Флако Лопес: „Да облечеш тази фланелка е важно. Тези мачове ни дават възможност да видим нови момчета. Аз дебютирах в двубой срещу Либия и все още го пазя в паметта си. Това е важно за тях. Никога няма да го забравят.“

Селекционерът отправи предизвикателство към всички играчи, които се борят за място в окончателния списък за Световното първенство: „Ще трябва да продължат да се представят добре в клубовете си, за да поставят под напрежение своите съотборници и треньора.“

Меси се завърна и Аржентина се развихри срещу Пуерто Рико
Меси се завърна и Аржентина се развихри срещу Пуерто Рико
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Селекционерът на Норвегия разкритикува остро една от звездите на Манчестър Сити

Селекционерът на Норвегия разкритикува остро една от звездите на Манчестър Сити

  • 15 окт 2025 | 16:01
  • 797
  • 0
Арда Гюлер: Понякога с Мбапе се разбираме с един поглед, ако Чаби ми каже да съм вратар, ще сложа ръкавиците

Арда Гюлер: Понякога с Мбапе се разбираме с един поглед, ако Чаби ми каже да съм вратар, ще сложа ръкавиците

  • 15 окт 2025 | 16:01
  • 691
  • 3
Дългото чакане свърши: Де Йонг е с нов договор в Барселона

Дългото чакане свърши: Де Йонг е с нов договор в Барселона

  • 15 окт 2025 | 15:14
  • 964
  • 1
Джон Стоунс: Надявам се да съм в самолета догодина и дано можем да направим нещо специално

Джон Стоунс: Надявам се да съм в самолета догодина и дано можем да направим нещо специално

  • 15 окт 2025 | 15:03
  • 423
  • 0
Добри новини за Реал Мадрид на днешната тренировка

Добри новини за Реал Мадрид на днешната тренировка

  • 15 окт 2025 | 14:58
  • 837
  • 0
Роналдо е невероятно горд с поредното си постижение с екипа на Португалия

Роналдо е невероятно горд с поредното си постижение с екипа на Португалия

  • 15 окт 2025 | 14:57
  • 1385
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

  • 15 окт 2025 | 16:34
  • 3566
  • 3
Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

  • 15 окт 2025 | 14:40
  • 16299
  • 13
Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 18797
  • 26
Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

  • 15 окт 2025 | 14:38
  • 11104
  • 52
Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

  • 15 окт 2025 | 11:10
  • 19978
  • 26
Футболна България се прости с Добромир Жечев

Футболна България се прости с Добромир Жечев

  • 15 окт 2025 | 13:25
  • 7812
  • 5