Скалони: Все още Нико Пас и Мастантуоно не са за титуляри в Аржентина

Настоящето на аржентинския национален отбор, който победи Пуерто Рико с 6:0 в приятелски мач в Маями, се гради върху ядрото, спечелило Световното първенство в Катар през 2022 г. Бъдещето обаче принадлежи на играчи като Франко Мастантуоно от Реал Мадрид и Нико Пас от Комо. Селекционерът на „албиселесте“ Лионел Скалони постепенно ги интегрира в групата и им дава все повече игрови минути. Въпреки че признава, че те са важни играчи за Аржентина, той е категоричен, че за момента те все още не заслужават винаги да започват от началото.

Това заяви Скалони за Мастантуоно и Нико Пас на пресконференцията след мача с Пуерто Рико: „Те са важни играчи за нас. И двамата са левичари, играят на сходни позиции, макар и с различни характеристики. Продължаваме да експериментираме. Те са млади момчета, които днес все още нямат място в титулярния състав, но идеята е да им даваме минути. Със сигурност в бъдеще ще могат да играят заедно.“

Мастантуоно, който беше повикан от Скалони за приятелските срещи с Венецуела и Пуерто Рико, отпадна от състава преди първия мач поради мускулно претоварване и се завърна в Мадрид. Нико Пас пък беше титуляр и изигра целия мач срещу Венецуела, а срещу Пуерто Рико записа 33 минути.

Скалони коментира и дебюта за мъжкия национален отбор на Факундо Камбесес, Лаутаро Риверо, Анибал Морено и Флако Лопес: „Да облечеш тази фланелка е важно. Тези мачове ни дават възможност да видим нови момчета. Аз дебютирах в двубой срещу Либия и все още го пазя в паметта си. Това е важно за тях. Никога няма да го забравят.“

Селекционерът отправи предизвикателство към всички играчи, които се борят за място в окончателния списък за Световното първенство: „Ще трябва да продължат да се представят добре в клубовете си, за да поставят под напрежение своите съотборници и треньора.“

Меси се завърна и Аржентина се развихри срещу Пуерто Рико