В Астън Мартин не знаят нищо за плановете на Алонсо да се пенсионира

Ръководителят на отбора на Астън Мартин Анди Кауъл отрече да е коментирал с Фернандо Алонсо бъдещето на испанеца във Формула 1 след края на настоящия му договор с британския екип в края на 2026 година.

Наскоро двукратният световен шампион, който този уикенд ще вземе участие в своя старт №420 във Формула 1, заяви, че сезон 2026 може да бъде неговият последен и след него той да се оттегли от спорта. Кауъл обаче заяви, че между него и Алонсо все още не е имало подобни дискусии, тъй като разговорите между двамата са свързани изцяло с 2026 година и новите правила, които ще бъдат въведени тогава.

„Не сме водили никакви разговори по тази тема. Всичките му разговори с мен през последната година бяха фокусирани изцяло върху сезон 2026. Ланс (Строл) е същият, което води до болезнения сезон 2025, но ние сме фокусирани изцяло върху следващата кампания.



„Предполагам, че Фернандо мисли за края на 2026 година и какво да прави тогава. Но ние работим здраво, за да сме в най-добрата възможна позиция през 2026, 2027 и след това. Фернандо вече е показал, че той е феноменален състезател. Годините изглежда, че не са проблем за него. Изглежда, че възрастта му дава сила“, обясни Кауъл.

Снимки: Gettyimages