Алонсо намекна, че 2026 може да е последният му сезон

  • 19 сеп 2025 | 14:39
  • 166
  • 0
Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо намекна, че 2026 може да се окаже последната му кампания в първенството на планетата. Но направи и сериозни уговорки, за да реализира този сценарий.

Испанецът има две световни титли – 2005 и 2006 с Рено, а в неделя в Баку ще запише своя старт №418 във Формула 1.

„Всичко зависи от това как ще се чувствам следващата година, физически и психически – обясни Алонсо в интервю за испанския вестник AS. – Но още не знам, нямам ясна идея. Ако догодина колата ни върви добре, то има сериозен шанс това да е последният ми сезон във Формула 1.

„Знам, че ще имам по-добър шанс да се представя по-силно през 2027 и 2028, когато ще има повече стабилност в работата ни с Ейдриън Нюи и другите в екипа. Те може и да имат добро представяне в първата година, но със сигурност в следващите две тимът ще е много по-силен.

„Но аз трябва да реша това. Ако колата ни се представя зле, то има шанс да остана още една година, за да завърша кариерата си с положително настроение. Но ако се представяме добре, 2026 най-вероятно ще е последният ми сезон.“

Снимки: Gettyimages

