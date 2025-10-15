Весела Лечева коментира споровете в българските щанги: Най-лошо в спорта е да правим зависими хора

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева коментира ситуацията в българското вдигане на тежести след световната титла на Карлос Насар:

"След този феноменален успех на нашия олимпийски шампион, който може би цяла България проследи, и световната титла, която зарадва всички българите, това, което виждам като разменени диалози е изключително неприятно. Смятам, че всяко едно ръководство на федерация би трябвало да намери подход към такива състезатели, защото те са различни, те са шампиони и те крият в себе си онази други сила, енергия и пример. Трябва да бъде намерен подход."

"Това е изключително неприятно - този диалог да се развива пред медиите. Съжалявам, че Стефан Ботев не може да намери диалог с един такъв човек, който е гордост за цяла България. Изключително неприятно, но аз може би тук е повод да кажа, че най-лошо в спорта е да правим зависими хора. Няма как шампионите да са зависими хора. Те са различни, защото те притежават свободата да правят това, на което са способни и ние трябва да им дадем и да ги осигурим тези условия, защото с талант, който има България ние сме задължени към тях", каза още Лечева и продължи:

"Тук е моментът, в който да отправя един такъв въпрос към г-н Ботев - той в нито един момент не каза защо подаде онази искова молба, жалба срещу решението на Олимпийския комитет, въпреки че той беше на заседанието на Общото събрание и в нито един момент не възрази за начина, по който се провежда Общото събрание. Кое го накара да подаде тази жалба? Знае ли поне мотивите на тази жалба?"

"Предстоят някои от първите заседания по делата. Това е сага с неизвестен край по отношение на срока. Изключително неприятна ситуация за Българския олимпийски комитет. Надявам се всички онези, които са част от тази сага и които допринесоха за това за бъде вкаран Олимпийският комитет в тази ситуация си дават сметка в каква светлина поставят олимпийското движение на България", заяви тя.

Попитана какво знае за актуалната ситуация с позицията на Международния олимпийски комитет (МОК) и дали има краен срок, до който МОК ще чака, за да се разбере дали ще имаме възможност да използваме националния си флаг на предстоящите Олимпийски игри през 2026 година, Весела Лечева отговори: "Това, което мога да кажа е, че наистина нашият казус беше разгледан от Изпълнителното бюро на МОК. Всичко е в ръцете на старото ръководство, което е отговорно за моментната ситуация. То в нито един момент не се съобрази с определенията на МОК и двете последователни писма, в които ни предупреждаваха. Както виждате дори и самият Белчо Горанов, той никъде не се появява по медиите, да отговаря на въпроси и защо той пусна първата искова молба към решенията на Общото събрание. Цял свят се възмущава от парадоксите в българското олимпийско движение, защото излиза така, че Стефка съди Стефка, Белчо съди себе си за начина, по който се провежда Общото събрание. Това е един срамен прецедент, който ни поставя в много незавидно положение сред елита на олимпийското движение. Сроковете, които се определят, се определят от поведението на предишното ръководство."