  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  Весела Лечева: Българският спорт заслужава нов и модерен музей, който да съхранява историята

  • 15 окт 2025 | 14:58
Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева участва в церемонията, с която бяха почетени баскетболистките от националния отбор, спечелили олимпийски сребърни медали от Москва 1980. 45-ата годишнина беше отбелязана с емоционално тържество в Музея на спорта на Националния стадион "Васил Левски".

Присъстващите състезателки получиха специални екипи с надпис "45 години величие" и червени рози от Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол).

"Наричам ви златни момичета, защото след този исторически успех за България и финал от 1980 година, вие записахте вашите имена в историята не само на българския спорт, но и на олимпийското движение на България. Вие сте пример за вдъхновение и подражание на всички поколения. Благодарим ви и поклон към вас за вашите усилия, за вашия дух и за вашата борба да побеждавате и да бъдете сред най-добрите в света. Вашият успех ще се запомни завинаги. Много се радвам, че днес имаме възможност да си спомним всички тези успехи, защото историята трябва да се помни, да се цени и да предава. Историята и традицията ни правят силни и ценени", коментира Лечева пред присъстващите.

"Спортът вече не е само спорт, той обединява, вдъхновява и зарежда. Спортът е този, които може да ни направи горди българи. Нека да сме заедно не само в успехите, но и в трудните моменти. Трябва да поддържаме традициите и да държим на историята. Последните успехи на нашите волейболисти показват, че там, където е имало успехи, ще продължава да има, стига да сме последователни и да преследваме целите си", допълни тя.

Весела Лечева каза още, че е важно да има по-голям Музей на спорта, който да побере медали и купи на славните ни спортисти и се ангажира като спортен ръководител с тази мисия.

"И заради вашите успехи, и заради тези на младите ни спортисти, България трябва да има нов, по-голям и модерен Музей на спорта. Място с голям екран, от който да гледаме кадри от мачовете на нашите олимпийски медалисти", обясни Лечева.

