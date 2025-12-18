Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Божидар Андреев обясни за допинга

Божидар Андреев обясни за допинга

  • 18 дек 2025 | 14:26
  • 1176
  • 0
Божидар Андреев обясни за допинга

Взех веществото, защото жена ми не можеше да забременее. Това обяви пред bTV бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев, който е с положителна допинг проба за местеролон.

Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг
Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

Тестът е извършен на 15 октомври - ден преди да съобщи, че се е родила дъщеря му Мария. Андреев се отказа от спорта след игрите в Париж, но планираше завръщане за европейското първенство през пролетта на следващата година.

"Да, знаех, че съм приел това вещество. Това е след олимпиадата вече, след като спечелих медал и като приключих вече с щангите. Реших да създавам семейство и защото жена ми не можеше да забременее, реших да взема мерки. Взел това нещо, за да създам семейство. Успях и ми се роди една прекрасна дъщеря", обясни шампионът от село Тополчане.

"По принцип това вещество с нищо не може да ми помогне в щангите. Не съм го взел това нещо, за да вдигам щанги. Защото аз мога и без такива работи да вдигам щанги и съм го доказвал и показвал. Жена ми имаше малко проблеми, не можеше да забременее и аз трябваше да взема мерки, за да създам семейство."

Андреев разясни и как се е стигнало до проверката от страна на Международната агенция за тестване (ITA). "Дойдоха на 15 октомври. Вече бяхме решили да почнем да вдигаме щанги и дойдоха да ми вземат проба. На 25 октомври пак дойдоха. Излезе, че първата е положителна. Дал съм обяснение за какво става въпрос, надявам се там вече да ме разберат. Въобще не знам какво наказание ще има, описал съм всичко, решението е от тях."

Божидар е категоричен, че не съжалява. "Направил съм го за нещо, на което се радвам много повече, отколкото на други неща. Дали ще се върна? Зависи какво ще е наказанието. Ако е 4 години, няма смисъл. Но ако са по-малко години, ще го изтърпя и ще се върна, за да им докажа, че пак мога да вдигам щанги и без хапчета."

"Мога да кажа на хората да не бързат да съдят, като не знаят за какво става въпрос. Като не знаят за какво съм го ползвал, по-добре да си мълчат."

За да бъде проверен в извънсъстезателна обстановка от комисари на ITA, Андреев да е уведомил официално европейската (ЕWF) или световната (IWF) федерация за своето намерение да се завърне на подиума. В такъв случай подлежи на проверка 6 месеца преди въпросното състезание - Евро 2026, което е планирано за средата на април. Би трябвало да е уведомил и ММС, че се завръща в спорта, за да престане да получава олимпийската си стипендия.

"Шест месеца преди състезания трябва вече да те вкарат в системата. Получавах олимпийска пенсия и все още получавам - след като стана тоя въпрос, не съм прекратявал пенсията, докато чакаме решението. Влизам си в залата, докато не се изясни самият казус."

"Дали съм чист? Чист съм!"

Последният български щангист, който бе уличен е употреба на забранени вещества, е Дейвид Фишеров.

Австриецът, който впоследствие придоби български паспорт, даде положителна проба за веществото тренболон (анаболен стероид) през март 2023 г. За нея обаче се разбра през април 2024 г.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Деца художници нарисуваха коледните картички на БОК

Деца художници нарисуваха коледните картички на БОК

  • 18 дек 2025 | 12:14
  • 418
  • 0
Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

  • 18 дек 2025 | 09:54
  • 16125
  • 20
Световното по дартс подължава без големи изненади

Световното по дартс подължава без големи изненади

  • 18 дек 2025 | 02:41
  • 3808
  • 1
Иванка Попова е "Спортист на Пловдив" за 2025 година

Иванка Попова е "Спортист на Пловдив" за 2025 година

  • 17 дек 2025 | 23:16
  • 1496
  • 0
Спортист №1 на Разград: Наградата е признание за труда и усилията ми

Спортист №1 на Разград: Наградата е признание за труда и усилията ми

  • 17 дек 2025 | 19:42
  • 659
  • 1
Победи за българите в първия ден на международния турнир по бадминтон в Астана

Победи за българите в първия ден на международния турнир по бадминтон в Астана

  • 17 дек 2025 | 16:47
  • 811
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

  • 18 дек 2025 | 12:02
  • 21973
  • 78
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 45739
  • 112
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 24697
  • 36
Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

  • 18 дек 2025 | 09:54
  • 16125
  • 20
Тайсън Фюри започна с атаките към Антъни Джошуа

Тайсън Фюри започна с атаките към Антъни Джошуа

  • 18 дек 2025 | 10:05
  • 8335
  • 4
Никола Цолов: С нетърпение очаквам момента, в който ще ми звъннат от Ред Бул

Никола Цолов: С нетърпение очаквам момента, в който ще ми звъннат от Ред Бул

  • 18 дек 2025 | 11:58
  • 6097
  • 1