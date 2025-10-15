Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Националите по футбол се прибират у нас след поредното разочароващо представяне
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. БФБаскетбол почете сребърните медалистки от Олимпиадата в Москва 1980

БФБаскетбол почете сребърните медалистки от Олимпиадата в Москва 1980

  • 15 окт 2025 | 13:28
  • 448
  • 0
БФБаскетбол почете сребърните медалистки от Олимпиадата в Москва 1980

Точно 45 години от един от най-радостните мигове за българския баскетбол - спечелването на сребърен медал от женския национален отбор на страната от Олимпийските игри в Москва през 1980-а бяха отбелязани със специално тържество в Музея на спорта на Националния стадион "Васил Левски" в София.

През 1980 година България достига до исторически финал срещу СССР, който губи със 73:104, а преди това постига четири победи. Четири години по-рано, при дебюта на женския баскетбол на Олимпийски игри в Монреал′76, българският национален тим печели бронзовите отличия.

Присъстващите бивши състезателки демонстрираха отново високия си дух, допринесъл за големия им успех преди 45 години, като получиха специални екипи с надпис "45 години величие" и червени рози от президента на Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол) Георги Глушков и изпълнителния директор Филип Виденов, а на церемонията присъства и избраната за президент на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева.

От баскетболния Левски също наградиха с плакети състезателките от клуба, които тогава са част от националния отбор.

Състав на олимпийските вицешампионки от Москва′80: Надка Голчева, Пенка Методиева, Петкана Макавеева, Снежана Михайлова, Ваня Дерменджиева, Красимира Богданова (5.6.1949 - 10.03.1992), Ангелина Михайлова, Диана Дилова, Костадинка Радкова, Евладия Славчева, Силвия Германова и Пенка Стоянова (21.01.1950 - 16.08.2019). Старши-треньор на отбора е Иван Гълъбов (28.12.1930 – 09.05.1985), а помощник-треньор - Димитър Сахаников.

На честването в Музея на спорта бяха отбелязани и успехите на звездните волейболни отбори на България, които също печелят медали от Олимпийските игри през 1980 година. Мъжкият състав се завръща със сребро, а женският - с бронз, като сред присъстващите бяха две отличителни фигури Цветана Божурина и Верка Стоянова.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Рилски спортист започва битките си във ФИБА Къп

Рилски спортист започва битките си във ФИБА Къп

  • 15 окт 2025 | 07:15
  • 3695
  • 2
Евролигата продължава с нови 5 двубоя

Евролигата продължава с нови 5 двубоя

  • 15 окт 2025 | 07:00
  • 6372
  • 0
Костадинов и Тенерифе с втора поредна победа в Шампионска лига

Костадинов и Тенерифе с втора поредна победа в Шампионска лига

  • 15 окт 2025 | 00:11
  • 1061
  • 0
С нов треньор и пред пълна до краен предел зала, Коди и Звезда нанесоха първа загуба на Жалгирис

С нов треньор и пред пълна до краен предел зала, Коди и Звезда нанесоха първа загуба на Жалгирис

  • 14 окт 2025 | 23:46
  • 1284
  • 0
Приключи първата порция дербита от четвъртия кръг в Евролигата

Приключи първата порция дербита от четвъртия кръг в Евролигата

  • 14 окт 2025 | 23:29
  • 6358
  • 0
Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

  • 14 окт 2025 | 23:14
  • 16348
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 5697
  • 2
"Лъвовете" се прибират след тежката загуба в Испания - гледайте на живо!

"Лъвовете" се прибират след тежката загуба в Испания - гледайте на живо!

  • 15 окт 2025 | 14:01
  • 842
  • 1
Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

  • 15 окт 2025 | 11:10
  • 13293
  • 19
Футболна България се прости с Добромир Жечев

Футболна България се прости с Добромир Жечев

  • 15 окт 2025 | 13:25
  • 4084
  • 2
Евролигата продължава с нови 5 двубоя

Евролигата продължава с нови 5 двубоя

  • 15 окт 2025 | 07:00
  • 6372
  • 0
Григор Димитров отказа пореден турнир

Григор Димитров отказа пореден турнир

  • 15 окт 2025 | 10:51
  • 3654
  • 3