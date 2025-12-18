Кърджали награди най-добрите си спортисти за 2025 г.

Отличията „Спортист на годината“ за 2025 година бяха връчени на официална церемония в Дома на културата в Кърджали. Те бяха в общо 3 категории – „мъже и жени“, „юноши и девойки“ и „спортен клуб“.

Носители на приза станаха каратистът Тунджай Тасим при големите. Сред постиженията му са първо място на Европейско първенство до 21 г. в град Лиеж, Белгия в категория „ката“ и трето място от същото състезание в категория „кумите“.

Състезателката по бокс Селина Джамбаз взе приза при юношите и девойките. Тя е вицешампион на България за девойки до 15 г. в надпреварата в Ботевград.

В категория „Отбор на годината“ отличието бе за двойката по кану-каяк Метин Ахмед и Джан Адем. Те имат спечелени първо място на Европейско първенство по Рафтинг Струма, младежи даунривър, второ място от същото състезание в категорите „младежи спринт“ и „младежи хед ту хед“, както и трето място в същото състезание в категория „младежи слалом“.

Отличия получиха и техните треньори, в лицето на Стоян Узунов, треньор на „Арда бокс“ и Георги Пройков, треньор от клуба по кану-каяк „Арда“.

Бяха присъдени три специални награди за постигнати високи резултати и издигане престижа на Община Кърджали на Професионален футболен клуб „Арда Кърджали 1924“, на вицееворпейският шампион по бокс Ергюнал Сабри и на Каан Еркан - балкански и републикански ММА шампион при момчетата.

Кметът връчи награди на още 10 спортисти – представители на спортовете силов трибой, канадска борба, бокс, плажен волейбол, водомоторни спортове, изразяваща се в една минимална работна заплата, за участието им в европейски и световни първенства с национални отбори.

„Винаги съм вярвал, че Кърджали е мина на таланти и спортът не прави изключения“, каза в обръщението си към присъстващите кметът Ерол Мюмюн. Той подчерта, че Общината е подкрепяла според своите възможности всяка една инициатива и ще продължава да го прави и занапред.

На церемонията бе отчетено и направеното през 2025 г. от Община Кърджали за развитието на спорта. През годината са финансирани общо 22 спортни клуба в общината, като отпуснатите средства за държавни първенства и международни участия и турнири възлизат на 200 000 лв. Същата сума Общината е осигурила като дофинансиране на програмата за Министерството на образованието и науката за ремонт на спортни площадки в 5 училища. Припомнени бяха ремонтните дейности на спортна зала „Арпезос“ на стойност над 5,5 млн.лв., както и предстоящото подписване на договор за изграждане на нов спортен комплекс и реконструкция на стадион „Горубсо“ за над 2 млн.лв. за първия етап.