Георги Глушков към легендите от Москва '80: Искам да предадем вашия дух на младите

Президентът на Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол) Георги Глушков връчи специални екипи с надпис "45 години величие" и червени рози на състезателките от женския национален отбор на страната, спечелил преди 45 години сребърни медали от Олимпийските игри в Москва.

Годишнината беше отбелязана с емоционално тържество в Музея на спорта на Националния стадион "Васил Левски".

"Скъпи, велики спортистки. Казвам велики и вие знаете защо, всички знаят защо. Наистина съм развълнуван да бъде заедно с вас днес, защото усещам вашия дух, който сте имали и преди 45 години, за да спечелите медалите на Олимпийските игри в Москва", заяви Глушков по време на церемонията.

"Усещам и днес във вас същия дух, който бих искал да бъде предаден по някакъв начин на младите, на новото поколение. Бих искал те за разберат духа на вашия отбор", обърна се той към бившите националки.

"Сега се връщате във времето и усещате тази емоция, която предполагам е незабравима. Бих искал младите да усетят част от вашия дух, за могат да имат това вдъхновение, което сте имали вие и което имате все още. Искам да благодаря на всички гости и да напомним за тези велики събития", продължи Георги Глушков.

"Да се надяваме тези успехи да бъдат продължени", добави той.