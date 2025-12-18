За трета поредна година Индия е с най-много допингирани спортисти

Индия, която е кандидат за организирането на Олимпийските игри през 2036, е лидер за трета поредна година по броя на спортисти, които са дали положителни проби за допинг, според доклад на Световната антидопингова агенция (AMA), цитирана от АФП.

През 2024 година 260 индийски атлети са дали положителни проби след 7113 анализирани случая. Индия се готви да бъде домакин на Игрите на добра воля през 2030 година и има амбицията да приеме Олимпийски игри шест години по-късно.

Най-многолюдната страна в света бе начело по положителни допинг проби и през 2022 и 2023.

През 2023 на второ място е Франция с 91 положителни проби, а на трето е Италия с 85. Русия и САЩ следват с по 76, а след тях са Германия (54) и Китай (43).

След публикацията на доклада, от индийската агенция се защитиха. "В последните години Индия засили по значителен начин антидопинг контрола си", написаха от националната ангидопингова агенция (NADA) в комюнике. Оттам уточниха, че са "увеличили броя на контролите" и "са поставили акцент върху образованието и чувствителността".

Според NADA до 16 декември 2025 броят на контролите от началото на годината е 7068 с 110 позитивни проби.

През юли младият борец Реетика Хоода, който бе четвъртфиналист на Олимпийските игри в Париж, даде положителен тест и бе наказан.

Преди няколко седмици на Университетските игри в Индия медиите съобщиха, че само един атлет е участвал в определени дисциплини, като останалите са отказали участие заради присъствието на антидопингови агенти.

Делегация от Индия отиде на посещение в МОК през юли, откъдето ги посъветваха да стегнат режима си срещу допинга, за да имат шанс да организират Олимпийски игри в Ахмедабад. Така бе създадена специална комисия през август. Бе приет в страната и закон антидопинг.