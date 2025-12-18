Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. За трета поредна година Индия е с най-много допингирани спортисти

За трета поредна година Индия е с най-много допингирани спортисти

  • 18 дек 2025 | 14:47
  • 446
  • 1
За трета поредна година Индия е с най-много допингирани спортисти

Индия, която е кандидат за организирането на Олимпийските игри през 2036, е лидер за трета поредна година по броя на спортисти, които са дали положителни проби за допинг, според доклад на Световната антидопингова агенция (AMA), цитирана от АФП.

През 2024 година 260 индийски атлети са дали положителни проби след 7113 анализирани случая. Индия се готви да бъде домакин на Игрите на добра воля през 2030 година и има амбицията да приеме Олимпийски игри шест години по-късно.

Най-многолюдната страна в света бе начело по положителни допинг проби и през 2022 и 2023.

През 2023 на второ място е Франция с 91 положителни проби, а на трето е Италия с 85. Русия и САЩ следват с по 76, а след тях са Германия (54) и Китай (43).

След публикацията на доклада, от индийската агенция се защитиха. "В последните години Индия засили по значителен начин антидопинг контрола си", написаха от националната ангидопингова агенция (NADA) в комюнике. Оттам уточниха, че са "увеличили броя на контролите" и "са поставили акцент върху образованието и чувствителността".

Според NADA до 16 декември 2025 броят на контролите от началото на годината е 7068 с 110 позитивни проби.

През юли младият борец Реетика Хоода, който бе четвъртфиналист на Олимпийските игри в Париж, даде положителен тест и бе наказан.

Преди няколко седмици на Университетските игри в Индия медиите съобщиха, че само един атлет е участвал в определени дисциплини, като останалите са отказали участие заради присъствието на антидопингови агенти.

Делегация от Индия отиде на посещение в МОК през юли, откъдето ги посъветваха да стегнат режима си срещу допинга, за да имат шанс да организират Олимпийски игри в Ахмедабад. Така бе създадена специална комисия през август. Бе приет в страната и закон антидопинг.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Деца художници нарисуваха коледните картички на БОК

Деца художници нарисуваха коледните картички на БОК

  • 18 дек 2025 | 12:14
  • 493
  • 0
Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

  • 18 дек 2025 | 09:54
  • 19863
  • 22
Световното по дартс подължава без големи изненади

Световното по дартс подължава без големи изненади

  • 18 дек 2025 | 02:41
  • 3851
  • 1
Иванка Попова е "Спортист на Пловдив" за 2025 година

Иванка Попова е "Спортист на Пловдив" за 2025 година

  • 17 дек 2025 | 23:16
  • 1529
  • 0
Спортист №1 на Разград: Наградата е признание за труда и усилията ми

Спортист №1 на Разград: Наградата е признание за труда и усилията ми

  • 17 дек 2025 | 19:42
  • 672
  • 1
Победи за българите в първия ден на международния турнир по бадминтон в Астана

Победи за българите в първия ден на международния турнир по бадминтон в Астана

  • 17 дек 2025 | 16:47
  • 820
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

  • 18 дек 2025 | 15:36
  • 12724
  • 20
Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

  • 18 дек 2025 | 12:02
  • 29433
  • 94
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 53426
  • 121
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 28894
  • 42
В Ман Сити са все по-сигурни, че Пеп си тръгва, а фаворитът за негов заместник е изненадващ

В Ман Сити са все по-сигурни, че Пеп си тръгва, а фаворитът за негов заместник е изненадващ

  • 18 дек 2025 | 15:05
  • 8025
  • 16
Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

  • 18 дек 2025 | 09:54
  • 19863
  • 22