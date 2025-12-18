Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Деца художници нарисуваха коледните картички на БОК

Деца художници нарисуваха коледните картички на БОК

  • 18 дек 2025 | 12:14
  • 261
  • 0
Деца художници нарисуваха коледните картички на БОК

Деца художници нарисуваха коледните картички на Българския олимпийски комитет (БОК). Те са дело на арт школа „Орхидея“ от град Карлово.

Децата претвориха олимпийската идея, свързана със Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026. Техните картички вече са изпратени до всички олимпийски комитети в света, съобщиха от БОК.

„Благодаря на децата от Карлово за хубавите картички, които показват, че спортът е много повече от спорт. Той е вдъхновение, мечта, път. В навечерието на най-светлите празници, които ни събират на едно място, пожелавам много здраве, топлина, уют и щастие на всички спортисти, треньори, администратори и ръководители на спортни организации“, каза Весела Лечева.

Със събраните от картичките средства малките художници ще купят бои и четки за школата си, а останалите ще дарят на деца в нужда.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Световното по дартс подължава без големи изненади

Световното по дартс подължава без големи изненади

  • 18 дек 2025 | 02:41
  • 3750
  • 1
Иванка Попова е "Спортист на Пловдив" за 2025 година

Иванка Попова е "Спортист на Пловдив" за 2025 година

  • 17 дек 2025 | 23:16
  • 1431
  • 0
Спортист №1 на Разград: Наградата е признание за труда и усилията ми

Спортист №1 на Разград: Наградата е признание за труда и усилията ми

  • 17 дек 2025 | 19:42
  • 641
  • 1
Победи за българите в първия ден на международния турнир по бадминтон в Астана

Победи за българите в първия ден на международния турнир по бадминтон в Астана

  • 17 дек 2025 | 16:47
  • 798
  • 0
Йоана Илиева се прицели в световната и европейската титла

Йоана Илиева се прицели в световната и европейската титла

  • 17 дек 2025 | 16:41
  • 790
  • 0
12-годишен все по-близо до рекорда за най-млад гросмайстор

12-годишен все по-близо до рекорда за най-млад гросмайстор

  • 17 дек 2025 | 16:27
  • 853
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

  • 18 дек 2025 | 12:02
  • 12922
  • 33
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 35078
  • 71
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 20281
  • 29
Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

  • 18 дек 2025 | 09:54
  • 12637
  • 19
Тайсън Фюри започна с атаките към Антъни Джошуа

Тайсън Фюри започна с атаките към Антъни Джошуа

  • 18 дек 2025 | 10:05
  • 6249
  • 3
Никола Цолов: С нетърпение очаквам момента, в който ще ми звъннат от Ред Бул

Никола Цолов: С нетърпение очаквам момента, в който ще ми звъннат от Ред Бул

  • 18 дек 2025 | 11:58
  • 3805
  • 0