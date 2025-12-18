Деца художници нарисуваха коледните картички на БОК

Деца художници нарисуваха коледните картички на Българския олимпийски комитет (БОК). Те са дело на арт школа „Орхидея“ от град Карлово.

Децата претвориха олимпийската идея, свързана със Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026. Техните картички вече са изпратени до всички олимпийски комитети в света, съобщиха от БОК.

„Благодаря на децата от Карлово за хубавите картички, които показват, че спортът е много повече от спорт. Той е вдъхновение, мечта, път. В навечерието на най-светлите празници, които ни събират на едно място, пожелавам много здраве, топлина, уют и щастие на всички спортисти, треньори, администратори и ръководители на спортни организации“, каза Весела Лечева.

Със събраните от картичките средства малките художници ще купят бои и четки за школата си, а останалите ще дарят на деца в нужда.