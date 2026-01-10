Фондация „Енчо Керязов“ стартира номинациите за „Нощ на звездите“

Фондация „Енчо Керязов“ даде днес старта на номинациите за юбилейното 15-о издание на Годишните награди – утвърдената и най-престижна национална платформа за признание и подкрепа на изключителни деца и млади таланти в България.

Наградите отличават постижения, реализирани през календарната 2025 година, а право да бъдат номинирани имат деца и младежи до 18-годишна възраст към момента на постиженията им.

„Кандидатурите могат да се подават от 10 януари до 10 март в четирите категории – „Изкуство“, „Образование“, „Спорт“ и „Млад иноватор“. Последната е за ученици, които се изявяват в природните науки, математиката и информационните технологии. Те ще бъдат оценявани от професионална комисия, която ще им помогне както финансово, така и при реализирането на техните проекти“, заяви председателят на едноименната фондация Енчо Керязов.

Предложения могат да бъдат подавани от училища и университети, учители, преподаватели и директори, спортни клубове и треньори, школи, академии и културни институции, както и от неправителствени и обществени организации. Номинации от родители и роднини не се приемат.

„В сайта на фондацията има формуляри, които учители, треньори, преподаватели, президенти на федерации и директори на училища могат да изтеглят, попълнят и подадат за своите възпитаници. Родителите нямат право да подават заявления“, сподели заместник-кметът по спорта в община Ямбол.

До юни 2026 година ще бъдат определени топ 10 във всяка категория, а до октомври - тримата финалисти. Победителите ще бъдат обявени по време на шоуто „Нощ на звездите“ на 5 декември 2026 година в зала „Арена София" в София.

С вече 15-годишна история Годишните награди на Фондация „Енчо Керязов“ продължават да изпълняват своята мисия - да откриват, насърчават и подкрепят бъдещите звезди на България.