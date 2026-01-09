Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  Антоанета Стефанова зае 11-то място на ЕП по блиц за жени

Антоанета Стефанова зае 11-то място на ЕП по блиц за жени

  • 9 яну 2026 | 20:43
  • 322
  • 0
Антоанета Стефанова зае 11-то място на ЕП по блиц за жени

Гросмайстор Антоанета Стефанова зае единадесето място на европейското първенство по блиц за жени в Монте Карло.

Българката завърши 13-кръговия турнир с актив от 9 точки и остана на крачка от медалите, за които бе нужна половин точка повече.

Стефанова постигна седем победи, направи четири ремита и допусна две поражения в хода на турнира.

Шампионка с 10 точки стана нидерландката Елине Руберс, която добави ново отличие след бронза си от световното първенство, което се проведе в края на миналата година.

Сребърна медалистка също с 10 точки, но загуба в директната среща, е грузинката Бела Хотенашвили. С брона с 9,5 точки се поздрави полякинята Оливия Киолбаса.

През уикенда в Монте Карло ще бъде излъчена и новата европейска шампионка в ускорения шахмат.

