  Весела Лечева: България може би за първи път отива с толкова силен състав на Зимни олимпийски игри

Весела Лечева: България може би за първи път отива с толкова силен състав на Зимни олимпийски игри

  • 10 яну 2026 | 15:16
  • 1169
  • 1

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева заяви, че България отива със силен състав на предстоящите през февруари Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина.

“Смея да заявя, че България може би за първи път отива с толкова силен състав във всички спортове, като ски-алпийски дисциплини, сноуборда, биатлона… Може би за първи път имаме състав, в който всеки един от участниците би могъл да влезе в Топ 6. Но нека не ги натоварваме със свръхочаквания, защото знаем каква е конкуренцията - невероятна, изключително силна. Нека да им пожелаем успех, да съхранят своите сили, да покажат своите възможности именно на тези Олимпийски игри”, каза Лечева.

Легендата ни в спортната стрелба коментира и съдебната битка със Стефка Костадинова. “Трудно се работи, защото знаете ситуацията, в която се намира Българският олимпийски комитет, олимпийското движение - изключително неприятна. Опитваме се да направим така, че никой да не я почувства, имам предвид по отношение на организационни въпроси и във връзка с участието на нашите атлети и треньори.

31 Най-добър млад спортист на България за 2025

Вече е избран председател на БОК, даже г-жа Костадинова ме поздрави пред всички, спомняте си датата 19 март. За съжаление съдебната сага доведе до една дълга битка в съда. Състезанието се премести в съда. Не виждам поради каква причина ще има ново Общо събрание, за да има нов избор.

31 Най-добър млад спортист на България за 2025

За цялата тази ситуация може би е най-добре да попитате г-н Белчо Горанов, който съди самия Белчо. Те вкараха БОК в тази съдебна сега. Питайте тях кога и как смятат, че ще приключи това нещо и каква беше основната цел на цялата тази сага. Моля ви, насочвайте тези въпроси към г-н Белчо Горанов и г-жа Костадинова. Става дума за абсурди и не искам да ги коментирам, защото това е един изключително лош прецедент, който става заразен”, коментира Лечева.

Цялото изказване на Весела Лечева можете да изгледате във видеото по-долу.

Снимки: Владимир Иванов

