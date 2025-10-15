Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Футболна България се прощава с легендата Добромир Жечев
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. efbet отново застава зад волейбола в България

efbet отново застава зад волейбола в България

  • 15 окт 2025 | 12:10
  • 134
  • 0
efbet отново застава зад волейбола в България

Българският букмейкър efbet за пореден път доказва, че подкрепата за родния спорт е дългосрочна мисия. Компанията отново застава зад волейбола в България, ставайки генерален спонсор на „efbet Суперкупа София 2025“, която ще се проведе на 18 и 19 октомври в зала „Левски София“.
Турнирът ще противопостави четири от най-добрите отбора в страната в два интригуващи полуфинала в събота:

● Шампионите и носители на Суперкупата Левски София срещу Берое 2016 от 16:30ч.

● Вицешампионите Локомотив Авиа срещу Нефтохимик 2010 от 19:30ч.

Големият финал е насрочен за неделя от 19:30ч., а билети за турнира вече се продават онлайн на kupibileti.bg.

И четирите тима ще представят България и в европейските клубни турнири, което превръща „efbet Суперкупа 2025“ в истински празник на волейбола и демонстрация на най-високо ниво на игра у нас.

efbet - двигател на развитието на българския волейбол

Партньорството със Суперкупата е само част от последователната ангажираност на efbet към развитието на волейбола. За пети пореден сезон компанията е и генерален спонсор на „efbet Супер Волей“ - елитната мъжка волейболна Суперлига, където се раждат и развиват младите български таланти.

Благодарение на тази дългосрочна подкрепа, лигата се утвърди като стабилна и конкурентна среда, в която българските състезатели имат възможност да израстват и да се превръщат в бъдещи национали, които в последствие се доказват на международната волейболна сцена на големи спортни форуми като отминалото Световно първенство, така и в чуждестранни първенства, където мерят сили с най-големите звезди във волейбола.

Подкрепа и за женския волейбол

Ангажиментът на efbet не спира само при мъжете. Компанията подкрепя Българската федерация по волейбол (БФВ), включително в женското направление, както и Демакс лига - основната сцена за женския клубен волейбол у нас.

С това партньорство efbet затвърждава позицията си като един от най-големите и последователни корпоративни партньори на българския спорт, доказвайки, че успехите на терена започват с устойчива подкрепа извън него.

Следвай ни:

(Платена публикация)

Още от Волейбол

Деян Нинов: Няма място за деление, особено когато става въпрос за националния отбор на България!

Деян Нинов: Няма място за деление, особено когато става въпрос за националния отбор на България!

  • 14 окт 2025 | 17:54
  • 929
  • 0
Ето защо ЕвроВолей 2026 не се провежда във Варна и София

Ето защо ЕвроВолей 2026 не се провежда във Варна и София

  • 14 окт 2025 | 17:15
  • 11425
  • 10
Любо Ганев пред Sportal.bg: Тежко решение, но бе най-правилното!

Любо Ганев пред Sportal.bg: Тежко решение, но бе най-правилното!

  • 14 окт 2025 | 16:11
  • 26302
  • 45
Боре Кьосев: Ще търсим начин да компенсираме Варна

Боре Кьосев: Ще търсим начин да компенсираме Варна

  • 14 окт 2025 | 15:35
  • 2038
  • 5
Дмитро Долгополов: Ще бъде интересен мач с Локомотив Авиа за Суперкупата

Дмитро Долгополов: Ще бъде интересен мач с Локомотив Авиа за Суперкупата

  • 14 окт 2025 | 14:50
  • 1502
  • 0
Марица (Пловдив) ще разчита на Кая Николова и през новия сезон

Марица (Пловдив) ще разчита на Кая Николова и през новия сезон

  • 14 окт 2025 | 14:33
  • 513
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

  • 15 окт 2025 | 11:10
  • 7364
  • 14
Футболна България се прощава с легендата Добромир Жечев - гледайте на живо!

Футболна България се прощава с легендата Добромир Жечев - гледайте на живо!

  • 15 окт 2025 | 12:30
  • 1281
  • 0
Евролигата продължава с нови 5 двубоя

Евролигата продължава с нови 5 двубоя

  • 15 окт 2025 | 07:00
  • 5316
  • 0
Григор Димитров отказа пореден турнир

Григор Димитров отказа пореден турнир

  • 15 окт 2025 | 10:51
  • 2213
  • 1
Рилски спортист започва битките си във ФИБА Къп

Рилски спортист започва битките си във ФИБА Къп

  • 15 окт 2025 | 07:15
  • 2880
  • 0
България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

  • 14 окт 2025 | 23:35
  • 172914
  • 525