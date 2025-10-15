efbet отново застава зад волейбола в България

Българският букмейкър efbet за пореден път доказва, че подкрепата за родния спорт е дългосрочна мисия. Компанията отново застава зад волейбола в България, ставайки генерален спонсор на „efbet Суперкупа София 2025“, която ще се проведе на 18 и 19 октомври в зала „Левски София“.

Турнирът ще противопостави четири от най-добрите отбора в страната в два интригуващи полуфинала в събота:

● Шампионите и носители на Суперкупата Левски София срещу Берое 2016 от 16:30ч.

● Вицешампионите Локомотив Авиа срещу Нефтохимик 2010 от 19:30ч.

Големият финал е насрочен за неделя от 19:30ч., а билети за турнира вече се продават онлайн на kupibileti.bg.

И четирите тима ще представят България и в европейските клубни турнири, което превръща „efbet Суперкупа 2025“ в истински празник на волейбола и демонстрация на най-високо ниво на игра у нас.

efbet - двигател на развитието на българския волейбол

Партньорството със Суперкупата е само част от последователната ангажираност на efbet към развитието на волейбола. За пети пореден сезон компанията е и генерален спонсор на „efbet Супер Волей“ - елитната мъжка волейболна Суперлига, където се раждат и развиват младите български таланти.

Благодарение на тази дългосрочна подкрепа, лигата се утвърди като стабилна и конкурентна среда, в която българските състезатели имат възможност да израстват и да се превръщат в бъдещи национали, които в последствие се доказват на международната волейболна сцена на големи спортни форуми като отминалото Световно първенство, така и в чуждестранни първенства, където мерят сили с най-големите звезди във волейбола.

Подкрепа и за женския волейбол

Ангажиментът на efbet не спира само при мъжете. Компанията подкрепя Българската федерация по волейбол (БФВ), включително в женското направление, както и Демакс лига - основната сцена за женския клубен волейбол у нас.

С това партньорство efbet затвърждава позицията си като един от най-големите и последователни корпоративни партньори на българския спорт, доказвайки, че успехите на терена започват с устойчива подкрепа извън него.

(Платена публикация)