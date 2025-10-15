Бивш вратар на Манчестър Юнайтед си тръгна със скандал от Бока Хуниорс

Само няколко дни след смъртта на своя треньор Мигел Анхел Русо, Бока Хуниорс обяви раздялата с една от големите си фигури – 38-годишният вратар Серхио Ромеро, който прекрати договора си с клуба.

Бившият страж на Манчестър Юнайтед се завърна в Аржентина преди три сезона и приключението му в новия клуб започна добре, като беше безспорен титуляр и често капитан, но постепенно футболистът спря да играе, като не е записвал официален мач от сезон 2023/24.

През миналия месец Ромеро дори беше отстранен от клуба заради участие в сбиване със собствени фенове по време на мач с Ривър Плейт, като беше изваден и от тренировките на първия отбор, и напускането му в този момент до голяма степен се дължи на това.

"Бока Хуниорс обявява, че играчът Серхио Ромеро е подписал прекратяване на договора, който го свързваше с клуба. Благодарим му за времето, прекарано в клуба, и му желаем успех в бъдещите му предизвикателства“, написаха от Бока в социалните мрежи в официално съобщение.

