Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Световната боксова асоциация освободи Кубрат Пулев от задължението да защитава пояса си на регулярен световен шампион в тежка категория срещу американеца Майкъл Хънтър. Вместо това българинът ще трябва да излезе на ринга срещу британеца Моузес Итаума, ако иска да запази отличието си.

Кубрат Пулев с почетен плакет от най-голямата държавна медия на Йордания

С решение от 14 октомври (вторник), публикувано от журналиста Дан Рафаел, Световната боксова асоциация (WBA) приема, че мач между 44-годишния Пулев и 37-годишния Хънтър няма да има, след като техните щабове не са постигнали споразумение за насрочване на срещата. От WBA отчитат, че Хънтър има друго желание за развитие на кариерата си и вече не е в позиция да бъде претендент за пояса, който Пулев спечели в края на миналата година с победа над германеца Махмуд Чар.

Дон Кинг обяви дата за битката на Кубрат Пулев с Майкъл Хънтър

По тази причина от WBA определиха нов съперник на българина. Това е роденият в Словакия британски боксьор Моузес Итаума. 20-годишният Итаума има 13 мача на професионалния ринг, като е спечелил всички 13. В 11 от тях той постига победа с нокаут, като във всички съкрушителният удар идва в първия или във втория рунд.

Мозес Итаума нокаутира Дилиън Уайт и показа шампионски потенциал

Пулев и Итаума имат срок до 14 ноември тази година, за да се договорят за провеждането на мача. В противен случай организирането на срещата ще бъде пуснато на търг.

Очакванията бяха следващият мач на Итаума да бъде на 13 декември в Манчестър срещу противник, който все още не е обявен, но по всяка вероятност решението на WBA ще внесе промяна в плановете на британеца.

Кубрат Пулев има 35 мача на професионалния ринг, в които е постигнал 32 победи, 14 с нокаут, и е допуснал три поражения.

Ето целия текст от документа на WBA:

СВЕТОВНА БОКСОВА АСОЦИАЦИЯ (WBA)

ГИЛБЕРТО ХЕСУС МЕНДОСА

Президент

Решение № 2025101417

Тежка категория

Пулев – Хънтър

14 октомври 2025 г.

I. ФАКТИ

На 27 май 2025 г. WBA предостави правата за организиране на шампионски двубой между Кубрат Пулев и Майкъл Хънтър на Don King Productions, Inc.

Пулев подаде искане за преразглеждане на решението относно провеждането на двубоя, съгласно правилата на WBA.

WBA разгледа и отхвърли искането на 23 юни 2025 г. След това Пулев подаде жалба срещу това решение, също в съответствие с правилата на WBA. Жалбата бе подадена на 30 юни 2025 г.

На 23 юли 2025 г. WBA постанови, че жалбата от 30 юни е подадена извън срока и следователно я отхвърли. Пулев оспори това отхвърляне.

Пулев обжалва решението чрез искане за арбитраж (в съответствие с правилата на WBA) пред Съда за арбитраж в спорта (CAS). Жалбата на Пулев бе подадена на 1 август 2025 г.

На 12 август 2025 г. CAS изпрати писмо до г-н Уърт и WBA, в което определи сроковете и изискванията за по-нататъшно разглеждане на жалбата. В това писмо се изискваше WBA да подаде отговор в срок от 20 дни – тоест до 1 септември 2025 г.

След подаването на делото в CAS Хънтър уведомил, че ще проведе двубой с Джарел Милър през септември 2025 г., и следователно вече не е на разположение за мач срещу Пулев. Хънтър писал на президента на WBA, като потвърдил, че „не може да продължи с двубоя“ по договора на Don King Productions.

Уърт, от името на Пулев, и WBA постигнаха Споразумение за уреждане (Settlement Agreement) по въпросите, повдигнати в арбитража на CAS на 19 август 2025 г., и CAS прекрати делото на 22 август 2025 г. по искане на страните.

II. РЕШЕНИЕ

Тъй като WBA не получи подписани договори от Пулев и Хънтър в рамките на срока, определен от правилата на WBA, а Хънтър реши да участва в друг двубой, различен от този, за който бе предоставен промоционалният лиценз,

Пулев вече не е длъжен да се бие с Хънтър, за да запази титлата си. WBA освобождава Пулев от всякакви задължения за защита на титлата срещу Хънтър и анулира решението за двубоя Пулев–Хънтър.

В Споразумението е записано, че Пулев има право „да защитава титлата си срещу всеки наличен претендент, класиран в тежката категория на WBA, в разумен срок след подписването на това споразумение.“ До момента не е насрочена или обявена такава защита.

Следователно, Комисията задължава Пулев да проведе задължителна защита на титлата срещу следващия по ранг наличен претендент и №1 в класацията на WBA – Моузес Итаума.

WBA предоставя срок от 30 дни (15 октомври – 14 ноември) за преговори между страните. Ако в този срок не бъде постигнато споразумение, Комисията по световните шампионати ще нареди провеждането на търг за правата на мача („purse bid“).

Дата: 14 октомври 2025 г.

Карлос Чавес

Председател на Комисията по шампионатите на WBA