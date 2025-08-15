Дон Кинг обяви дата за битката на Кубрат Пулев с Майкъл Хънтър

Don King Productions обяви дата 4 октомври за мача между Кубрат Пулев и Майкъл Хънтър, само дни след като Кинг изпрати “заповед” за отхвърляне на новината, че Хънтър ще се бие с Джарел Милър на 11 септември.

Франк Уорън е скептичен за битка Кубрат Пулев - Майкъл Хънтър

Кинг твърди, че мачът Пулев - Хънтър е насрочен за 4 октомври в Маями, в Casino Miami, където в последните години е организирал няколко галавечери.

Кубрат Пулев за цената на успеха и завета от баща му

Дали двубоят – който ще бъде за „регулярната световна титла на WBA в тежка категория, притежавана от Пулев – наистина ще се състои, предстои да се види. Кинг спечели търга за правата на мача с оферта от 1,1 милиона долара и настоява, че все още има договор с Хънтър (24-1-2, 17 KO), подписан през февруари 2024 г. за срок от три години.

Ето позицията на Кинг по текущия спор:

„Заплахите от съдебни дела срещу WBA от Epic Sports and Entertainment продължават. Всичко е корупция, измама, подкупи, нагласени схеми и нечестни сделки от страна на Epic Sports, които обжалват пред WBA за преразглеждане на търга за Пулев срещу Хънтър, който DKP спечели. Сега Epic Sports се опитват да променят и анулират двубоя. Това замъглява атмосферата с лъжи, измами, фалшиви и неверни новини.

WBA достойно защити своите правила и разпоредби и обяви, че търгът е валиден и легитимен, след което Epic Sports и шампионът на WBA Кубрат Пулев подадоха жалба с цел промяна на смисъла на правилата… WBA достойно отхвърли жалбата на Пулев и Epic Sports, а след това Epic Sports пренаписаха договорите за търга сякаш те са го спечелили и поискаха от WBA да одобри незаконно и безчестно тяхната жалба.

Въпреки това Джон Уърт не спира да се опитва да предотврати двубоя, за да не се бие №1 претендентът Майкъл Хънтър. Сега Джон Уърт и Ивайло Гоцев от Epic Sports завеждат дело за арбитраж срещу решенията на WBA, взети в името на справедливостта и честната игра. Но DKP няма да чака това решение. Ние ще застанем твърдо зад честта и авторитета на WBA и тяхното решение за честна игра и справедливост по отношение на търга. Репутацията на WBA е заложена.“

Самият Кинг далеч не е пример за безупречност по отношение на репутация в бокса. Кинг също заяви, че Блеър Кобс, Ейдриън Бронър и Ноел Микаелян също ще се бият на планираната галавечер на 4 октомври.

Германският сайт boxen1.com отбелязва, че Кинг има дълга история на нарушени обещания и фалшиви новини. Самият Ноел Микаелян претендира за прекратяване на договора си с Кинг, защото е пострадал от редица неосъществени битки. Boxen1 посочва, че е учудващо как изобщо някой боксьор в днешно време би подписал договор с Дон Кинг.

Кобрата (32-3, 14 KO) победи Махмуд Чар миналия декември в България, слагайки край на дългогодишните му претенции да е „световен шампион в тежка категория“. Хънтър (37 г.) от своя страна се е състезавал на сравнително ниско ниво след спорното равенство срещу Джери Форест на гала на Triller в края на 2021 г., но е в серия от четири поредни победи.