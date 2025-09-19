Популярни
  Sportal.bg
  Янтра (Габрово)
  Стадионът в Габрово вече има осветление

Стадионът в Габрово вече има осветление

  • 19 сеп 2025 | 15:04
  • 576
  • 1
Стадионът в Габрово вече има осветление

Стадион „Христо Ботев“ в Габрово вече има работещо осветление. Това се видя от публикация на Янтра в социалните мрежи.

След направени тестове, се видя, че и четирите монтирани пилона работят идеално и няма да бъде проблем „ковачите“ да домакинстват в тъмната част от денонощието.

От Янтра Габрово показаха, че гледат към бъдещето и клубът има намерение в недалечно бъдеще да се завърне в елита.

Няколко клуба, спечелили промоция за елита, започнаха да монтират пилони за осветление, едва след като влязоха, докато в Габрово направиха тази крачка предварително.

Спартак (Варна) обяви групата за гостуването на Монтана

Сериозна работа на "Лаута"

Калпаков взе в Марек футболист от бившия си отбор

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

Добромир Дафинов: Всеки мач е труден за нас

Радомир Тодоров: Ще е трудно, но можем да спечелим

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

