Стадионът в Габрово вече има осветление

Стадион „Христо Ботев“ в Габрово вече има работещо осветление. Това се видя от публикация на Янтра в социалните мрежи.

След направени тестове, се видя, че и четирите монтирани пилона работят идеално и няма да бъде проблем „ковачите“ да домакинстват в тъмната част от денонощието.

От Янтра Габрово показаха, че гледат към бъдещето и клубът има намерение в недалечно бъдеще да се завърне в елита.

Няколко клуба, спечелили промоция за елита, започнаха да монтират пилони за осветление, едва след като влязоха, докато в Габрово направиха тази крачка предварително.